Астрономы обнаружили новые 15 планет, вращающиеся вокруг красных карликовых звезд, большая часть из которых потенциально пригодна для жизни

Звезды, относящиеся к классу красных карликовых звезд, особенно интересны для ученых-астрономов из-за того, что планеты, находящиеся в их системах, имеют большой шанс оказаться пригодными для существования на них жизни. Именно поэтому ученые продолжают производить анализ данных, собранных во время основной и дополнительной миссии космического телескопа Kepler
, анализ, который постоянно пополняет
количество известных людям экзопланет. Недавно, группе астрономов из Токийского технологического университета удалось обнаружить 15 новых экзопланет, вращающихся вокруг карликовых звезд, а "жемчужиной" находки является планетарная система из трех "суперземель", орбита одной из которых всегда находится в благоприятной для жизни зоне.
Согласно данным американского космического агентства НАСА, на сегодняшний день насчитывается 3 706 подтвержденных экзопланет, и еще большее количество кандидатов ожидает своей очереди на подтверждение. 15 новых экзопланет также дожидались своей очереди на подтверждение, которое было проведено при помощи телескопа Subaru Telescope на Гавайях и телескопа Nordic Optical Telescope в Испании.
Как уже упоминалось выше, особый интерес представляют собой три экзопланеты, вращающиеся вокруг яркой красной карликовой звезды K2-155, находящейся на удалении 200 световых лет от нас. Все эти планеты были обнаружены при помощи стандартного транзитного метода, по изменениям яркости свечения звезды в момент, когда между Землей и звездой проходит разыскиваемая планета. Все три планеты системы K2-155 относятся к классу суперземель, что означает, что они в 1.5-2 раза больше Земли. Именно планеты такого типа, как считают ученые, имеют максимальные шансы обеспечить подходящие для жизни условия в случае их нахождения на правильном удалении от центральной звезды системы.
Наиболее удаленная от звезды планета, K2-155d, движется по орбите, которая никогда не покидает пределов благоприятной для жизни зоны, так называемой зоны Златовласки. Согласно результатам проведенных вычислений, эта планета в 1.5 раза больше Земли и она имеет похожий на земной состав самой планеты и ее атмосферы. Проведенное климатическое моделирование показало, что на поверхности этой планеты вода может существовать в жидком виде, являясь колыбелью для различных форм жизни.
Помимо факта обнаружения планет в системах красных карликовых звезд, группе японских астрономов удалось определить одну весьма интересную зависимость, которая связывает концентрацию железа и других металлов в центральной звезде системы с размерами и количеством планет в этой системе. К сожалению, такие выводы были сделаны преимущественно на основе результатов компьютерного моделирования и для их практического подтверждения потребуются дополнительные наблюдения, в ходе которых будут выполнены высокоточные измерения.
"Крупные планеты обнаруживаются вокруг богатых на металлы звезд" - рассказывает Теруюки Хирано (Teruyuki Hirano), ведущий исследователь, - "Это вполне укладывается в существующие теории, а подтверждением тому является обнаружение больших каменистых планет, в три раза больших чем Земля, в системе красной карликовой звезды, самой богатой металлом среди всех известных на сегодняшний день".