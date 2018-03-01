Новый снимок космического телескопа Hubble - процесс слияния двух спиральных галактик
Космический телескоп Hubble, находящийся на околоземной орбите уже почти 28 лет и подвергшийся неоднократным ремонтам и модернизациям, все еще способен производить красивейшие снимки глубин ночного неба. Убедительным доказательством является новый снимок, на котором можно увидеть грандиозный процесс слияния двух спиральных галактик, находящихся на удалении 350 миллионов световых лет от нас. К тому моменту, когда был сделан этот снимок, обе галактики уже сильно деформировались и потеряли изначальные очертания, а из области каждого галактического ядра в сторону другой галактики "бьют" мощнейшие выбросы горячего космического газа, буквально наполненного "зародышами" молодых звезд.
У галактики, находящейся выше на изображении, есть несколько аномально длинных хвостов, представляющих собой "ленты из газа, пыли и звезд". Области, показанные на изображении синим цветом, являются типичными "звездными родильными домами", областями, в которых идут интенсивные процессы звездообразования. Процесс полного слияния этих галактик займет еще многие миллионы лет, а в результате слияния получится одна весьма активная и яркая галактика большого размера.
Отметим, что первый снимок слияния этих галактик был сделан телескопом Hubble еще в 2008 году. Но приведенное здесь изображение является "обновлением" более раннего снимка, сделанным при помощи камер телескопа Advanced Camera for Surveys (ACS) и Wide Field Camera 3 (WFC3).
Сливающиеся галактики Arp 256 в 1966 году были внесены Хэлтоном Арпом (Halton Arp) в каталог Atlas of Peculiar Galaxies, в котором собирались самые удивительные и необычные явления галактических масштабов. Процессы слияния галактик относятся именно к таким явлениям, явлениям, которые медленно, но постоянно изменяют облик Вселенной.
В далеком будущем, приблизительно через четыре миллиарда лет, нашей галактике, галактике Млечного Пути, также придется поучаствовать в чем-то подобном, столкнувшись с соседней галактикой, галактикой Андромеды. Однако, несмотря на всю грандиозность этого процесса, с учетом низкой плотности распределения материи в галактиках, данное событие вряд ли окажет кардинальное воздействие на Солнечную систему и на наших далеких потомков, если человечество сумеет просуществовать столь длительное время.