Астрономы обнаружили "чужой" астероид, вращающийся вокруг Солнца

Международная группа ученых-астрономов обнаружила первый в своем роде астероид, который прибыл к нам из-за пределов Солнечной системы. Этот астероид, 2015 BZ509 (514107), вращается вокруг Солнца по орбите, удаленной на расстояние, приблизительно равное расстоянию от Солнца до Юпитера. Согласно расчетам, он покинул пределы своей "родной" звездной системы многие миллиарды лет назад, когда наше Солнце еще входило в состав колоссального звездного скопления.
Астероиды, по сути, являются каменными остатками материала, оставшегося после формирования планетарной системы возле молодой звезды. Они бывают всевозможных форм и размеров, которые исчисляются десятками сантиметров и сотнями километров, как Vesta
, которую в 2011 году посещал исследовательский космический аппарат Dawn
. Изучая эти "блуждающие в космосе куски камней", астрономы пытаются разгадать некоторые тайны процессов, которые привели к формированию Солнечной системы и созданию в ней среды, благоприятной для зарождения и существования жизни.
Напомним нашим читателям, что в 2017 году астрономы зарегистрировали пролет через Солнечную систему первого "чужого" астероида Oumuamua
, имеющего необычную сигарообразную форму. Он пронизал сферу влияния Солнца на скорости 95 тысяч километров в час, и отправился путешествовать дальше в межзвездное пространство, кардинально изменив траекторию движения под влиянием гравитации Солнца.
В отличие от астероида Oumuamua, астероиду 2015 BZ509 не удалось вырваться из гравитационной ловушки Солнечной системы, и он вышел на постоянную орбиту вокруг Солнца. Эта орбита носит название ретроградной обиты, ведь астероид 2015 BZ509 вращается вокруг Солнца в направлении, противоположном направлению его вращения. "Если бы астероид 2015 BZ509 изначально являлся частью нашей системы, он вращался бы в том направлении, как и все остальные астероиды и планеты" - рассказывает доктор Фатхи Намуни (Dr Fathi Namouni), - "Это говорит о том, что астероид прибыл к нам из глубин космического пространства".
Астрономы составили и провели расчеты математической модели движения астероида 2015 BZ509, размер которого равен приблизительно трем километрам. И эти расчеты показали, что данный астероид пребывает в пределах нашей системы практически с момента ее формирования, т.е. уже 4.5 миллиарда лет. Астероид 2015 BZ509, вероятней всего, "иммигрировал" в Солнечную систему тогда, когда Солнце было окружено целой группой соседних звезд, которые зародились и сформировались в одной и той же области пространства. Каждая из этих звезд имела свою планетарную систему, объекты которой сыграли роль "космической рогатки", выстрелившей астероидом в сторону Солнечной системы.
И в заключение отметим, что открытие "чужого" астероида в Солнечной системе открывает ряд совершенно новых возможностей для ученых. Вполне вероятно, что к этому астероиду будет отправлен автоматический исследовательский аппарат, данные от которого позволят ученым "нарисовать" картину формирования далекой звездной системы, которая является "родным братом или сестрой" нашей Солнечной системы.