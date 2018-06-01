Космический аппарат Dawn начал процедуру сближения с Церерой

Поскольку миссия космического исследовательского аппарата Dawn
, который находится сейчас в районе карликовой планеты Церера, приближается к завершению, космический аппарат выполняет ряд маневров, направленных на его постоянное сближение с Церерой
. При помощи своего ионного двигателя #2 беспилотный аппарат выполняет строго рассчитанную последовательность его включений, постепенно переходя на более низкую орбиту, которая, в конце концов, пройдет на высоте 35 километров от поверхности Цереры. И это будет в десять раз ближе, чем когда-либо удавалось "подобраться" любому аппарату к этому космическому телу.
В течение прошлого года было не очень много новостей, связанных с деятельностью аппарата Dawn возле Цереры. Аппарат совершал один оборот возле карликовой планеты каждые 30 суток, двигаясь по эксцентрической орбите на расстоянии от 4400 до 39100 километров. Сейчас ионный двигатель аппарата изменяет его траекторию маленькими "порциями" и к концу этого месяца аппараты выйдет на орбиту, находящуюся на высоте от 35 до 4000 километров, один оборот по которой он будет совершать за 27 часов и 13 минут.
Представители НАСА сообщают, что столь близкое расстояние до поверхности Цереры позволит аппарату собирать спектральные данные о гамма-лучах и нейтронном излучении, что даст аппарату возможность заглянуть ниже уровня поверхности планеты. Помимо этого, аппарат с близкой дистанции будет делать фотоснимки наиболее интересных объектов, таких, как кратер Occator, в пределах которого находится очень яркое пятно
солевых отложений.
Орбитальные маневры, выполняемые аппаратом Dawn, являются очень медленными. Но они представляют собой результаты работы, занявшей несколько месяцев, в ходе которой было рассчитано более чем 45 тысяч возможных вариантов траекторий. Это же, в свою очередь, является следствием того, что космический аппарат Dawn уже некоторое время находится не полностью в работоспособном состоянии, у аппарата вышли из строя маховики инерциальной системы ориентации и сейчас для ориентирования аппарата в пространстве используются его ионные двигатели.
Ситуация осложнена тем, что аппарат Dawn находится сейчас на удалении 350 миллионов километров от Земли. Радиосигналу, чтобы преодолеть такую дистанцию и вернуться на Землю, требуется 39 минут. В таких условиях единственным доступным вариантом является передача программы из центра управления, а выполнение действий согласно этой программе проводится аппаратом полностью в автоматическом режиме. Тем не менее, аппарату еще удается держать связь с центром управления, удерживая свою антенну направленной на Землю.
Напомним нашим читателям, что космический аппарат Dawn был запущен в космос 27 сентября 2007 года с космодрома на мысе Канаверал. 4 февраля 2009 года этот аппарат выполнил маневр, используя Марс в качестве гравитационной рогатки, и 16 июля 2011 года он успешно вышел на орбиту вокруг огромного астероида Веста
. Пробыв в этом районе 14 месяцев, аппарат отправился в 3.5-летнее путешествие к Церере
, на орбиту которой он вышел в 2015 году
.