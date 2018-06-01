Марсоход Curiosity обнаружил в образцах почвы древние органические молекулы
Поиски признаков существования жизни в далеком прошлом Марса получили еще одно доказательства этому факту, благодаря очередной находке, сделанной небезызвестным марсоходом Curiosity. Согласно информации, обнародованной представителями НАСА, марсоход обнаружил признаки существования органических молекул, которые датируются тремя миллиардами лет с нынешнего момента. Тем не менее, представители НАСА допускают вариант, что эти молекулы могут иметь и геологическое происхождение, а не только биологическое. Тем не менее, сам факт наличия таких молекул уже предполагает, что жизнь существовала когда-то на Красной Планете и ее следы можно найти при помощи находящихся там научных инструментов.
Отметим, что еще в 1950-х года Марс считался безжизненной планетой. Однако, после первых миссий Mariner, осуществленных в 1960-х года, у ученых зародилась надежда, что аппарат Viking, который совершил посадку на Марс в 1976 году, сможет найти там признаки прошлой биологической деятельности. Однако, анализ образцов почвы, помещенных в питательную для бактерий среду, проведенный аппаратурой Viking-а, принес весьма неоднозначные результаты.
Сегодня все ученые согласны с тем, что условия окружающей среды на Марсе слишком враждебны по отношению к любым известным формам жизни. Однако у ученых еще теплится надежда, что колонии марсианских микроорганизмов, изолированные от окружающей среды, могут жить где-то под поверхностью планеты, находясь в достаточно благоприятных условиях. И сейчас ученые занимаются поисками признаков того, что жизнь существовала на Марсе миллиарды лет назад, когда Марс был молодой планетой с теплой и влажной окружающей средой.
Образцы пород и грунта, собранные марсоходом Curiosity в четырех точках кратера Гейла, были изучены при помощи бортовой лаборатории Sample Analysis at Mars (SAM), где они подвергались нагреву до температуры в 500 градусов Цельсия. Такой температуры достаточно для того, чтобы сложные органические молекулы начали расщепляться на более простые компоненты, включая тиофены, бензол, толуол, бутен и другие, которые могут быть идентифицированы и измерена их концентрация.
Образцы, собранные в кратере Гейла, показали, что концентрация в них органических молекул составляет 10 миллионных частей, что весьма похоже на данные, получаемые в результате анализа материала метеоритов. Однако, такая концентрация в 100 раз превышает концентрацию органических молекул в образцах, взятых в других областях марсианской поверхности. Специалисты НАСА уверены в том, что древним органическим молекулам удалось "выжить" столь долго благодаря тому, что они соединились с атомами серы, которые их сделали более стабильными и жесткими. Этот процесс подобен тому, как процесс вулканизации, в котором так же задействованы атомы серы, делает автомобильную резину более жесткой.
И в заключение следует отметить, что обнаружение сложных органических соединений марсоходом Curiosity дает ученым надежду на обнаружение жизни на Марсе, и это будет учтено при планировании следующих исследовательских миссий, включая миссию ExoMars и миссию марсохода следующего поколения Mars 2020.