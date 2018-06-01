Бортовая лаборатория марсохода Curiosity снова начала работать после полуторагодового перерыва
После 18 месяцев бездействия бортовая лаборатория марсохода Curiosity вернулась в рабочее состояние благодаря работе инженеров из Лаборатории НАСА по изучению реактивного движения (NASA Jet Propulsion Laboratory, JPL), искавших решение проблемы практически в течение года. Инженеры "научили" марсоход использовать его не до конца исправную буровую установку новым способом, и теперь марсоход снова может собирать образцы марсианских пород и передавать их в свою бортовую лабораторию для проведения анализа.
Одним из ключевых моментов научной программы марсохода Curiosity, которая начала выполняться с момента его посадки на Красную Планету в августе 2012 года, была его возможность к проведению большого количества бурильных операций при помощи специальной установки, закрепленной на манипуляторе марсохода. В течение первых четырех лет пребывания на Марсе все шло даже лучше, чем ожидалось, но в декабре 2016 года у марсохода возникла неожиданная проблема.
Бурильные операции, при помощи которых производятся отборы образцов, выполняются не только при помощи буровой установки. Основная нагрузка ложится на роботизированый манипулятор аппарата, который сам по себе представляет сложную механическую систему, снабженную массой датчиков. Это позволяет ему не только осуществлять сами бурильные операции, но и доставить полученный порошковый материал в приемный отсек химической лаборатории, расположенной внутри корпуса марсохода.
Для того, чтобы отобрать образец из заданного места требуется поместить бур аппарата именно в это место. При размещении достаточно тяжелая буровая головка опирается на две металлические опоры. Именно с этим в 2016 году и возникли проблемы, буровая головка начала работать со сбоями, ее стало невозможно удержать в заданном месте и все бурильные операции были приостановлены.
Используя двойника марсохода Curiosity, который находится на Земле, инженеры JPL изучили возникшую проблему и разработали альтернативный метод бурения, который получил название "feed extended drilling" и который был впервые использован 20 мая этого года. Новый метод исключает упор буровой головки на ее опоры и он больше похож на то, как человек сверлит отверстие, налегая на дрель собственным весом. Только в данном случае все это выполняется при помощи манипулятора и датчика, который сообщает компьютеру марсохода значение усилия, прикладываемого к буру.
Второй частью проблемы является то, что порошкообразный материал в условиях разреженной сухой атмосферы Марса падает с бура совсем по-другому, чем он это делает на Земле. В результате инженеры заставили марсоход просверлить несколько отверстий и по полученным снимкам оценить количество материала, его распределение вокруг отверстия и разработать подходящую методику отбора образцов.
В результате всех принятых мер буровая установки и бортовая лаборатория марсохода Curiosity вновь находятся в работоспособном состоянии. А руководство НАСА даже планирует возвращение аппарата к некоторым интересным местам, которые марсоход проходил в прошлом с неисправным буром.