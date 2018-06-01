ApusDuo - первый в своем роде высотный беспилотный летательный аппарат с изменяемой геометрией крыла
Высотные автономные летательные аппараты High Altitude Pseudo Satellites (HAPS) являются чем-то вроде промежуточного звена между искусственными спутниками и обычными беспилотниками. Эти аппараты способны подниматься практически к границе между космосом и земной атмосферой, действуя на большой высоте, как коммуникационные релейные станции, станции наблюдения и экологического мониторинга. Аппараты типа HAPS за несколько последних лет уже неоднократно поднимались в небеса. Аппарат Zephyr в 2010 году стал рекордсменом по высоте и длительности полета, а, начиная с 2014 года в воздухе неоднократно побывали аппараты серии Airbus Perlan и Perlan II.
Помимо перечисленных выше аппаратов свою лепту в дело "освоения" верхних слоев атмосферы внесла компания Facebook со своим аппаратом Aquila и Европейское космическое агентство. А недавно в эту гонку включилась компания под названием UAVOS, которая успешно провела испытательный полет HAPS-аппарата на солнечной энергии, крылья которого могут динамически менять свою форму, адаптируясь к переменам условий, в которых проходит полет в каждый момент времени.
Конструкция аппарата ApusDuo изготовлена преимущественно из легкого углеродистого волокна. Его два параллельных длинных крыла связаны друг с другом тремя распорками. Энергия, необходимая для функционирования этого аппарата, поставляется от солнечных батарей, расположенных на поверхности крыльев, а управляет всем этим небольшой бортовой компьютер. На этот же компьютер поступает масса информации о ветре, погодных условиях и он, компьютер, управляет изменением формы крыльев так, что они обеспечивают максимальную эффективность полета в текущих условиях. Кроме этого, бортовой компьютер управляет взлетом и посадкой, которые проводятся полностью в автоматическом режиме.
Нынешний опытный образец аппарата ApusDuo имеет размах крыльев в 14 метров, а весит он, при этом, всего 15 килограмм. Не так давно время налета этого аппарата "перешагнуло" 1000 часов, однако, большая часть полетов проводилась на высоте порядка 20 метров. Тем не менее, эти полеты показали, что гибкие крылья аппарата, способные изменять геометрию, позволят ему летать даже в условиях сильного ветра. Это же, в свою очередь, позволит аппарату летать в более северных широтах, где сильные ветра являются достаточно обыденным делом.
И в заключение заметим, что аппарат ApusDuo был представлен компанией UAVOS на выставке Xponential 2018 года, а на приведенном ниже видеоролике можно увидеть этот аппарат в действии.