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"Летающий кит" Airbus BelugaXL совершил первый полет

Взлет самолета BelugaXL


20 июля 2018 года первый из пяти тяжелых транспортных самолетов Airbus BelugaXL совершил свой первый испытательный полет, который длился четыре часа и одиннадцать минут. Под управлением капитана Кристофа Келя, второго пилота Бернардо Саес-Бенито Эрнандеса и бортинженера Джина Мишеля Пина, самолет поднялся в воздух, пробыл там указанное выше время и в 14:21 по местному европейскому времени успешно совершил посадку на полосу аэродрома в Тулузе-Бланяке, Франция.

Законы аэродинамики, которых придерживаются все самолетостроители, вынуждают их делать самолеты, которые похожи друг на друга, как близнецы-братья. На этом фоне такие самолеты, как Beluga, BelugaXL и им подобные выглядят как "белые вороны". Огромный грузовой отсек этого самолета позволяет транспортировать габаритные узлы и детали конструкции самолетов, перемещая их между 11 местами, где находятся производственные мощности компании Airbus. А ввод в эксплуатацию самолетов BelugaXL произведен для поддержки производства авиалайнера Airbus 350 XWB и некоторых других новых моделей, детали которых не помещаются в грузовой отсек транспортного самолета предыдущего поколения.

Разработка самолета BelugaXL была начата в 2014 году, когда специалисты компании просчитали, что имеющегося у них флота самолетов BelugaST вскоре не будет хватать для обеспечения потребностей производства. Основой нового самолета BelugaXL является грузовой самолет Airbus A330-200 Freighter, длина самолета составляет 63.1 метр, а размах крыльев - 60.3 метра. Два двигателя Rolls Royce Trent 700 позволяют самолету BelugaXL поднимать в воздух 53 тонны груза, а в грузовой отсек самолета могут поместиться семь взрослых слонов.

Самолета BelugaXL


Чертой, которая отличает самолет BelugaXL от предшественников, является приспущенная пилотская кабина, подобная кабине Airbus A300-600 and A310. В этой кабине размешаются два пилота и бортинженер, который одновременно выполняет и функции карго-мастера. Новый грузовой отсек самолета имеет полуавтоматическую погрузочную систему и климат-контроль, что позволит перевозить чувствительные к этому грузы, такие, как космические корабли, спутники или произведения искусства.

Согласно планам компании Airbus, самолет BelugaXL за следующие десять месяцев пройдет программу испытаний, в ходе которой он налетает не менее 600 часов. В случае удачного завершения этой программы компания получит сертификат Type Certification. Во второй половине следующего года самолеты BelugaXL поступят в эксплуатацию, постепенно вытесняя существующие самолеты BelugaST, последний из которых будет выведен из эксплуатации в 2025 году.


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