Новый радиотелескоп CHIME начал регистрировать быстрые радиоимпульсы с расчетной частотой

CHIME является самым большим канадским радиотелескопом на сегодняшний день, сооружение которого обошлось в 13 миллионов американских долларов (16 миллионов канадских долларов). Его разработка, строительство и эксплуатация были проведены консорциумом, в который входят университет Британской Колумбии, университет Торонто, университет Макгилла и радиоастрономическая обсерватория DRAO (Dominion Radio Astrophysical Observatory). А для работы на этом радиотелескопе съехались ученые со всех концов Североамериканского континента.
По своей организации радиотелескоп CHIME является полностью цифровым радиотелескопом. Это означает, что вся обработка данных, начиная с момента детектирования радиосигналов, производится в цифровом виде. В конструкции телескопа CHIME использовано множество готовых коммерческих компонентов, усилителей от сотовых телефонов, графических видеокарт и т.п. Программируемые вычислительные средства дают телескопу CHIME максимальную гибкость, благодаря чему его можно использовать для исследований пограничных областей современной астрономии, таких, как темная материя и энергия, пульсары и быстрые радиоимпульсы.
Аппаратные средства радиотелескопа CHIME обеспечивают его максимально эффективную работу в диапазоне от 400 до 800 МГц, который лежит ниже диапазона работы систем сотовой связи. Согласно предварительным расчетам радиотелескоп CHIME должен регистрировать от 2 до 50 быстрых радиоимпульсов в сутки, и с момента начала его работы этот темп выдерживается в полной мере.
Конструкция радиотелескопа CHIME представляет собой несколько "полу-труб", длиной 100 метров. Такая конструкция позволяет регистрировать радиосигналы, источники которых существовали, когда возраст Вселенной составлял от 6 до 11 миллиардов лет. А этими источниками являются нейтронные звезды, черные дыры и взрывы сверхновых.
Частая регистрация быстрых радиоимпульсов, на которую способен радиотелескоп CHIME, позволит ученым собрать большие объемы данных и на основе их выполнить проверку современных теорий, касающихся гравитации, процессов, происходящих в недрах нейтронных звезд, черных дыр и других самых экзотических объектов нашей Вселенной.