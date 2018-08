Космический аппарат New Horizons увидел водородную "стену", окружающую Солнечную систему

Космический исследовательский аппарат New Horizons , находящийся сейчас далеко за орбитой Плутона на расстоянии 6.44 миллиардов километров (4 миллиарда миль) от Земли произвели очередные измерения и обнаружил энергетическую подпись, принадлежащую водородной "стене" окружающей Солнечную систему. Данные измерения практически соответствуют измерениям, выполненными около 30 лет назад космическими аппаратами миссии Voyager. А данные, собранные во время этих измерений, позволили ученым уточнить пределы, до которых распространяется влияние нашего Солнца."Мы предполагаем, что на границах Солнечной системы существует нечто, пока неизвестное современной науке" - рассказывает Рэнди Гладстоун (Randy Gladstone), ученый из Юго-западного Научно-исследовательского института, - "Это нечто является источником слабого свечения и мы надеемся, что оборудование аппарата New Horizons позволит нам получить его изображение".Наше Солнце излучает в окружающее пространство огромное количество заряженных частиц, большая часть из которых приходится на ионы водорода. Эти частицы, пронизывая пространство Солнечной системы, излучают характерный ультрафиолетовый свет. С потерей части энергии, частицы замедляются, и в результате этого возникает некая граница, где они останавливаются и накапливаются в достаточно большом количестве, создавая водородное облако сферической или близкой к ней формы, которое окружает всю нашу систему.Ученые произвели съемку в ультрафиолетовом диапазоне, используя инструмент Alice космического аппарата New Horizons. Когда этот инструмент был сфокусирован на определенном расстоянии от Солнца, был зарегистрирован всплеск яркости ультрафиолетового излучения. Наиболее вероятной причиной наличия этого всплеска является скопление атомов водорода на границах Солнечной системы, которые взаимодействуют с долетающими туда частицами солнечного ветра, создавая своего рода водородную "стену".Как уже упоминалось выше, космические аппараты миссии Voyager произвели измерения энергетической подписи водородной "стены" около 30 лет назад. Повторный анализ данных, проведенный с учетом данных аппарата New Horizons, показал, что в прошлом ученые достаточно сильно ошиблись в определении силы яркости свечения "стены".Однако, ученые допускают, что источник измеренного сигнала может иметь совсем другую природу. "Вполне возможно, что измеренный нами сигнал был излучен чем-то другим" - рассказывает Рэнди Гладстоун, - "Однако, новые данные очень хорошо подтвердили данные, полученные 30 лет назад. Мы и дальше будем наблюдать за этими сигналами, пока не удостоверимся в том, что их источником является или водородная "стена", или нечто другое".В настоящее время космический аппарат New Horizons готовится к встрече со своей целью, каменным астероидом MU69 , размером около 30 километров, который относится к классу объектов пояса Койпера (Kuiper Belt Object 2014 MU69). После пролета мимо астероида аппарат New Horizons продолжит движение в сторону границ Солнечной системы, и к 2030 году удалится на такое расстояние от Солнца, на котором сейчас находится аппарат миссии Voyager.