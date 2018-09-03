Радиотелескоп ALMA сделал самый подробный снимок древней галактики-монтра, удаленной на расстояние в 12.4 миллиарда световых лет

Ученые-астрономы получили в свое распоряжение изображение древней огромной галактики, находящейся на удалении 12.4 миллиарда световых лет от нас. Данное изображение является самым подробным и четким изображением столь удаленного космического объекта
на сегодняшний день, а получено он было за счет высочайшей разрешающей способности и других уникальных возможностей радиотелескопа Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA)
. Используя этот снимок, ученым уже удалось выяснить, что облака молекулярного газа в этой галактике являются весьма непостоянными и, за счет этого непостоянства, в ее недрах идут весьма интенсивные процессы формирования молодых звезд.
Эта галактика, по мнению ученых, принадлежит к типу древних галактик, которые являются предками огромных эллиптических галактик, которые в изобилии находятся на просторах современной Вселенной. Снимок и другие данные, полученные радиотелескопом ALMA
, позволили ученым узнать нечто новое о процессах формирования и развития таких галактик. Конечно, снимок радиотелескопа ALMA
имеет мало ценности с художественной точки зрения, поэтому на первом из приведенных здесь изображений показано изображение галактики-монстра, составленное художником, которое максимально соответствует реальности.
Такие галактики-монстры формируют новые звезды в темпе, в 1000 раз превышающем темпы звездообразования в нашей галактике, галактике Млечного Пути. И сейчас ученые-астрономы пытаются выяснить причины этого явления. Отметим, что галактика-монстр COSMOS-AzTEC-1, которая является фигурантом представленных снимков, впервые была обнаружена при помощи телескопа James Clerk Maxwell Telescope на Гавайях, а позже ее существование было подтверждено при помощи телескопа LMT, находящегося в Мексике.
Данные, собранные всеми телескопами, позволили ученым обнаружить в недрах галактики COSMOS-AzTEC-1 огромные скопления угарного газа (CO). Расстояние до этой галактики, ее ориентировочные размеры и размеры газовых облаков были определены ранее при помощи телескопа LMT. А сейчас, используя высокую разрешающую способность и чувствительность радиотелескопа ALMA, астрономы построили подробнейшую карту распределения и движения газовых скоплений в недрах галактики.
Оказалось, что природа облаков, удаленных от центра галактики, совершенно нехарактерна для галактик подобного типа. В галактике присутствуют два облака, удаленные от центрального облака на расстояние в несколько тысяч световых лет. Эти два облака, как и центральное облако, находятся в постоянном движении, перемешиваются и за счет этого в них возникают уплотнения, которые превращаются в зародыши новых звезд. По оценкам ученых, при таких темпах процессов звездообразования галактика COSMOS-AzTEC-1 израсходует все свои запасы газа приблизительно через 100 миллионов лет.