 |  | Вчера, 06:04 | Космос и Авиация

Японский космический зонд Hayabusa-2 опустил два "прыгающих" ровера на поверхность астероида Рюгу

Роверы миссии Hayabusa-2


В пятницу прошедшей недели космический исследовательский аппарат Hayabusa-2 японского космического агентства JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) осуществил успешный сброс на поверхность астероида Рюгу (Ryugu) двух идентичных прыгающих аппаратов, который займутся сбором и предварительным анализом минеральных образцов, что позволит ученым получить некоторые подсказки относительно процессов формирования Солнечной системы. Более того, если роверы успешно справятся с выполнением возложенной на них задачи, это станет первым в истории случаем проведения исследований поверхности астероида при помощи аппаратов, способных к самостоятельным перемещениям.

Снимок астероида Рюгу


Из-за очень слабой силы притяжения астроида Рюгу роверы смогут подпрыгивать на высоту 15 метров и оставаться в "парящем" положении не меньше 15 минут. За это время они успеют осмотреть достаточно большую площадь поверхности при помощи своих камер и датчиков других типов. Данные, собираемые роверами, будут передаваться на аппарат Hayabusa-2, который находится на орбите вокруг астероида. Специалисты агентства JAXA ожидают, что первый пакет собранных данных будет передан на Землю через один-два дня.

В следующем месяце аппарат Hayabusa-2 развернет свой "молоток-дробилку", устройство, которое выстрелит двухкилограммовым медным снарядом в поверхность астероида, сделав на его поверхности кратер, диаметром в несколько метров. Это позволит собрать образцы астероидного материала, которые были защищены от тысячелетий воздействия солнечного ветра и космической радиации и в которых могут быть заключены подсказки к ответам на вопрос о возникновении жизни на Земле.

Роверы миссии Hayabusa-2


Образцы материала из образованного искусственного кратера будут собраны посадочным модулем Mobile Asteroid Surface Scout (MASCOT), разработанным и созданным группой немецких и французских специалистов.

И в заключение следует отметить, что космический зонд Hayabusa-2, имеющий размер, сопоставимый с размером большого бытового холодильника, является преемником первого японского зонда Hayabusa, что означает "сокол" в переводе с японского языка. Первый зонд Hayabusa возвратился на Землю в 2010 году с образцами материала, взятого на одном из малых астероидов. Несмотря на множество неудачных моментов в миссии Hayabusa, ее, эту миссию, можно считать научным триумфом.

Напомним нашим читателям, что аппарат миссии Hayabusa-2 был запущен в космос в декабре 2014 года, а его возвращение с взятыми образцами на Землю ожидается в 2020 году.


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