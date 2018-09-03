Японский космический зонд Hayabusa-2 опустил два "прыгающих" ровера на поверхность астероида Рюгу
В пятницу прошедшей недели космический исследовательский аппарат Hayabusa-2 японского космического агентства JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) осуществил успешный сброс на поверхность астероида Рюгу (Ryugu) двух идентичных прыгающих аппаратов, который займутся сбором и предварительным анализом минеральных образцов, что позволит ученым получить некоторые подсказки относительно процессов формирования Солнечной системы. Более того, если роверы успешно справятся с выполнением возложенной на них задачи, это станет первым в истории случаем проведения исследований поверхности астероида при помощи аппаратов, способных к самостоятельным перемещениям.
Из-за очень слабой силы притяжения астроида Рюгу роверы смогут подпрыгивать на высоту 15 метров и оставаться в "парящем" положении не меньше 15 минут. За это время они успеют осмотреть достаточно большую площадь поверхности при помощи своих камер и датчиков других типов. Данные, собираемые роверами, будут передаваться на аппарат Hayabusa-2, который находится на орбите вокруг астероида. Специалисты агентства JAXA ожидают, что первый пакет собранных данных будет передан на Землю через один-два дня.
В следующем месяце аппарат Hayabusa-2 развернет свой "молоток-дробилку", устройство, которое выстрелит двухкилограммовым медным снарядом в поверхность астероида, сделав на его поверхности кратер, диаметром в несколько метров. Это позволит собрать образцы астероидного материала, которые были защищены от тысячелетий воздействия солнечного ветра и космической радиации и в которых могут быть заключены подсказки к ответам на вопрос о возникновении жизни на Земле.
Образцы материала из образованного искусственного кратера будут собраны посадочным модулем Mobile Asteroid Surface Scout (MASCOT), разработанным и созданным группой немецких и французских специалистов.
И в заключение следует отметить, что космический зонд Hayabusa-2, имеющий размер, сопоставимый с размером большого бытового холодильника, является преемником первого японского зонда Hayabusa, что означает "сокол" в переводе с японского языка. Первый зонд Hayabusa возвратился на Землю в 2010 году с образцами материала, взятого на одном из малых астероидов. Несмотря на множество неудачных моментов в миссии Hayabusa, ее, эту миссию, можно считать научным триумфом.