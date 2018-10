Аппараты исследовательской миссии Hayabusa-2 передали на Землю серию снимков и видео, снятых на поверхности астероида Рюгу

Буквально на днях основной аппарат японской исследовательской миссии Hayabusa-2 передал на Землю серию новых снимков и коротких видеороликов, снятых на поверхности астероида Рюгу (Ryugu) . Видеоролик, являющийся "звездой" этой коллекции, состоит всего из 15 кадров, и он был снят 23 сентября 2018 года ровером MINERVA-II2 (Rover 1B). Отметим, что 23 сентября является тем днем, когда ровер MINERVA-II2 с его близнецом MINERVA-II1 совершили посадку на поверхность астероида, находившегося на тот момент на удалении 280 миллионов километров от Земли.Отметим, что аббревиатура MINERVA-II расшифровывается как "MIcro Nano Experimental Robot Vehicle for Asteroid, the second generation". Соответственно к первому поколению роверов относятся аппараты первой японской миссии Hayabusa На переданном видеоролике можно увидеть серую, пыльную, непривлекательную и покрытую камнями поверхность астероида Рюгу. Во время съемки ролика в объектив камеры ровера попало и Солнце, которое добавило свою толику к красочности эффектов, создаваемых просветленными линзами камер ровера. Кстати, камер у ровера MINERVA-II2 насчитывается три единицы, в то время, как ровер MINERVA-II1 оснащен одной единственной камерой.Помимо кадров, снятых на поверхности астероида роверами, в переданном пакете данных было несколько снимков, снятых 21 сентября материнским аппаратом Hayabusa-2 во время самого близкого его подхода к астероиду, с расстояния в 64 метра. Эти снимки являются самыми качественными снимками поверхности астероида на сегодняшний день.Еще следует заметить, что 23 сентября ровер Rover 1B задействовал свою оригинальную двигательную систему и выполнил первый "подскок", снимая своими камерами все происходящее. Необычность двигательной системы роверов заключается в том, что ни колеса, ни гусеницы не работают в условиях очень маленькой гравитации, и даже небольшой камешек, попавший во время движения под колесо, может послать ровер в свободный полет в космическое пространство. Движение роверов обеспечивается крошечным двигателем, вырабатывающим строго отмеренные импульсы силы тяги, которые поднимают аппараты на высоту до 15 метров над поверхностью астероида. После этого в действие вступает слабая гравитация астероида, которая возвращает ровер на поверхность.Тем временем специалисты японского космического агентства JAXA уже почти закончили выбор места, в котором аппарат Hayabusa-2 максимально приблизится к поверхности астероида и при помощи своего манипулятора возьмет образцы материала. На приведенном снимке показаны три места-кандидата, а "фаворитом" является область L08. В отличие от мест, куда были опущены роверы, место L08 имеет относительно гладкую поверхность, что не предвещает никаких неожиданностей во время выполнения достаточно опасного маневра. Тем не менее, руководство JAXA еще не приняло окончательного решения, а специалисты агентства продолжают исследовать и оценивать другие места поверхности астероида.