Астрономы впервые обнаружили спутник, вращающийся вокруг далекой экзопланеты
В настоящее время количество экзопланет, обнаруженных различными телескопами, составляет около 3 800. И если звездные системы, в которых находятся эти экзопланеты, в чем-то подобны нашей Солнечной системе, то у большинства известных экзопланет должны присутствовать спутники. Это предположение достаточно долго оставалось лишь предположением, но не так давно ученые, работающие с космическими телескопами Hubble и Kepler, впервые в истории нашли доказательства существования спутника у гигантской газовой планеты, находящейся на удалении 8 тысяч световых лет от нас.
Обнаруженный спутник, имеющий размеры, сопоставимые с размером Нептуна, вращается вокруг планеты под названием Kepler 1625b. Масса этого спутника, который можно считать самым большим из известных ученым, составляет 1.5 процента от массы планеты-хозяина. А сама планета-хозяин, Kepler 1625b, в несколько раз больше нашего Юпитера.
Напомним нашим читателям, что поиск далеких планет производится по регистрации изменений яркости свечения звезды в момент, когда между ней и Землей проходит планета. Такой метод позволяет найти достаточно большие и массивные планеты, поиск же их спутников таким методом затруднен в силу многих понятных причин.
Однако, астрономы из Колумбийского университета, произведя анализ имеющихся данных о 284 массивных экзопланетах, нашли одну, Kepler 1625b, которая генерировала несколько аномалий в данных. После обнаружения этих аномалий ученые задействовали космический телескоп Hubble и в течение 40 часов наблюдений собрали необходимый объем дополнительных данных. Эти данные позволили установить, что в некоторых случаях транзита, спустя 3.5 часа после основного события, имелся случай второго, более слабого колебания яркости звезды. И это позволило ученым предположить, что у планеты Kepler 1625b имеется достаточно крупный спутник. Подтверждением наличия спутника у планеты Kepler 1625b стал еще тот факт, что в некоторых случаях транзит начинался на час ранее, чем следовало согласно расчетам.
Достаточно странным и необычным является то, что сама планета Kepler 1625b, и ее спутник, оба являются газовыми планетами. Если эти данные будут подтверждены, то спутник планеты Kepler 1625b станет первым газообразным спутником, известным ученым. Это же, в свою очередь, поднимет массу новых вопросов, связанных с особенностями процессов формирования гигантских газовых планет и их спутников.
Ученые надеются, что им в будущем удастся собрать дополнительные данные, которые позволят доказать факт существования и уточнить необычную природу спутника планеты Kepler 1625b. И эти данные планируется получить при помощи телескопа Hubble и телескопа James Webb Space Telescope, запуск которого откладывался уже несколько раз.