Космический телескоп TESS обнаружил свою первую экзопланету

Напомним нашим читателям, что американское космическое агентство НАСА произвело запуск нового "охотника за экзопланетами", космического телескопа TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), 18 апреля 2018 года. К 25 июля 2018 года этот телескоп прошел все этапы проверок и калибровок и 7 августа этого же года он сделал первый тестовый снимок , главным "действующим лицом" которого является экзопланета Pi Mensae c, маленькая, подобная Земле экзопланета, находящаяся на удалении 60 световых лет от Солнечной системы. По имеющимся данным условия на поверхности этой планеты не подходят для возникновения и существования там жизни, но, несмотря на это, планета уже вошла в историю, как первая планета, обнаруженная телескопом TESS.Для охоты за экзопланеты космический телескоп TESS использует четыре своих 10-сантиметровых оптических телескопов для многократного просмотра широких областей ночного неба. Как и его предшественник, космический телескоп Kepler , телескоп TESS регистрирует любые изменения яркости свечения контролируемых звезд. Обработка собираемых телескопом данных позволяет астрономам обнаружить периодические падения яркости отдельных звезд, причиной которых является проходы планет в пространстве между звездой и Землей.Звезда Pi Mensae, известная еще под названием HD 39091, является ярко-желтой карликовой звездой. Так как она находится на удалении всего 60 световых лет от нас, она видима на небе невооруженным глазом. Используя данные наблюдений за этой звездой, полученные за промежуток с 25 июля по 22 августа, астрономы пришли к заключению, что планета Pi Mensae c относится к классу "суперземля". Ее радиус превышает радиус Земли в 2.14 раза, а масса - в 4.82 раза. К сожалению, планета Pi Mensae c находится слишком близко к центральной звезде, год на ее поверхности длится всего 6.27 земных суток, что делает невозможным существование жизни на ее поверхности.Собранные данные позволили астрономам установить то, что в атмосфере планеты Pi Mensae c содержится вода, метан, водород и гелий. А сама планета имеет каменистое "тело" с железным ядром. Все перечисленное выше является тем, что нам известно об этой планете на сегодняшний день, но наблюдения, которые будут проведены позже космическими телескопами Gaia и James Webb Space Telescope, принесут астронома массу ценных дополнительных данных об этой экзопланете.Отметим, что планета Pi Mensae c является второй планетой, обнаруженной возле звезды HD 39091. Первая планеты была обнаружена в 2001 году, эта планета, Pi Mensae b, в 10 раз массивней Юпитера. За счет огромных размеров и массы планеты астрономы отнесли ее к классу коричневых карликов, т.е. неудавшихся звезд, в недрах которых так и не смогли "завестись" самоподдерживающиеся реакции термоядерного синтеза.И в заключение следует напомнить нашим читателям, что миссия космического телескопа TESS рассчитана на 2 года, в течение которых будет изучено порядка 500 тысяч звезд. Если все пойдет согласно планам, телескоп TESS откроет за это время не менее 1000 новых экзопланет, первая из которых уже имеется в наличии.