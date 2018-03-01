Космический телескоп Kepler приближается к моменту окончательного завершения его миссии

Космический телескоп Kepler
, называемый "охотником за экзопланетами", имеет на своем счету 2 245 обнаруженных и подтвержденных планет, и еще 2 342 кандидата, которые ожидают своей очереди на подтверждение. Однако, топливо в баках космической платформы телескопа Kepler уже подошло к концу и осталось всего лишь несколько месяцев до того момента, как телескоп превратится в мертвую и холодную груду железа. Тем не менее, сам телескоп Kepler останется навсегда в истории науки как один из самых больших астрономических инструментов, использованных для исследований глубин космического пространства.
"Согласно нашим нынешним оценкам топливо в резервуарах телескопа Kepler полностью исчерпается через несколько месяцев" - рассказывает Чарли Собек (Charlie Sobeck), ведущий инженер миссии Kepler, - "А пока у аппарата имеются запасы топлива, мы будем продолжать миссию до самого последнего момента".
Напомним нашим читателям, что в 2013 году в оборудовании телескопа Kepler произошла череда неполадок, связанных с неисправностью элементов его инерционной системы стабилизации и позиционирования, что чуть не поставило под угрозу выполнение миссии
. Однако, через время было найдено подходящее решение, в котором в качестве стабилизирующего фактора использовалось давление солнечного света. Это позволило начать расширенную миссию K2
, в рамках которой телескоп Kepler производил периодические наблюдения, длительностью в три месяца. Согласно предварительным прогнозам, топлива в баках телескопа должно было хватить на проведение 10 периодов наблюдений. Однако, на текущий момент времени телескоп Kepler уже провел 16 и заканчивает сейчас свой 17 период наблюдений в рамках миссии K2.
В настоящее время телескоп Kepler движется по орбите вокруг Солнца, следуя за Землей на удалении более 150 миллионов километров. Это делает невозможным отправку космического аппарата, который может заправить топливом баки телескопа. Сейчас члены группы миссии делают все возможное для минимизации расхода топлива и сохранения ориентации антенн аппарата в направлении на Землю. Заметим, что у платформы телескопа нет датчика-расходомера топлива, поэтому о приближении момента окончательной "смерти" телескопа можно будет судить только по косвенным признакам, таким, как понижение давления в топливных баках или неудовлетворительная работа двигателей.
Несмотря на то, что телескоп Kepler очень скоро "уйдет на покой", ученым потребуется еще много лет для изучения и анализа огромного массива собранных им данных. Используя все более эффективные методы анализа, ученые продолжают находить новые экзопланеты в данных, которые были проанализированы до этого уже не один раз. И, более того, процесс охоты за экзопланетами не прервется с выходом из строя телескопа Kepler, ведь на 16 апреля этого года уже запланирован запуск "охотника" следующего поколения
TESS, Transiting Exoplanet Survey Satellite
.