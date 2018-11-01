Oxia Planum - основная посадочная площадка для будущей миссии ExoMars 2020

Когда посадочный модуль будущей миссии ExoMars
2020, реализуемой совместными усилиями Европейского космического агентства и российского космического агентства Роскосмос
, совершит посадку на поверхность Красной Планеты, это, наиболее вероятно, произойдет в месте под названием Oxia Planum. Представители рабочей группы выбора предполагаемого места посадки миссии ExoMars (ExoMars Landing Site Selection Working Group) объявили, что эта плоская область в районе Марсианского экватора выбрана в качестве основного места, куда будет произведена посадка стационарной исследовательской платформы и марсохода. Выбор этого места обоснован тем, что оно обеспечивает наилучшие возможности для поисков следов жизни при приемлемом уровне безопасности зоны посадки.
Область Oxia Planum уже некоторое время рассматривалась как основной из двух кандидатов
, рассматриваемых рабочей группой миссии. Вторая область
, Mawrth Vallis, также находится к северу от экватора планеты и располагается на удалении нескольких сотен километров от Oxia Planum. Обе области расположены в одном регионе и они имеют уровень в 3 000 метров ниже марсианского эквивалента "уровня моря".
Согласно имеющейся информации, время формирования области Oxia Planum относится ко времени, когда на поверхности Марса могла существовать жидкая вода, приблизительно четыре миллиарда лет назад. В этом месте присутствуют одни из самых богатых глиняных залежей на планете, и есть многочисленные каналы, идущие от южной горной гряды к северным низменностям. Стены этих каналов обнажают более старые геологические слои, что является предметом повышенного интереса со стороны ученых-планетологов.
Область Oxia Planum удовлетворяет всем критериям с точки зрения наилучших возможностей поисков следов жизни. Глиняные залежи, "влажная история" и легкий доступ к древним слоям, которые были защищены от воздействия эрозии и космической радиации, позволяют надеяться на успешное решение задачи, которая началась с посадки на Марсе аппарата Viking в 1970-х годах.
Напомним нашим читателям, что миссия ExoMars 2020 будет запущена в космос в промежутке между 25 июля и 13 августа 2020 года при помощи ракеты-носителя Протон-М с космодрома Байконур в Казахстане. А процедура посадки на Марс должна быть произведена ориентировочно 19 марта 2021 года. Окончательный выбор места посадки миссии будет утвержден представителями ЕКА и Роскосмоса, о чем будет официально объявлено где-то в середине 2019 года.