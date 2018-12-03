Пилоты компании Virgin Galactic стали астронавтами, впервые выведя в космос космический корабль VSS Unity
После многих лет подготовки и испытаний, несмотря на произошедшую в прошлом трагедию, компании Virgin Galactic все-таки удалось добиться самой первой из своих целей - "коснуться" космоса, подняв свой космический корабль выше границы космоса и атмосферы. В прошедший четверг космический корабль VSS Unity класса SpaceShipTwo был высвобожден с подвески самолета-носителя в небесах над пустыней Мохава в Калифорнии. После разделения пилоты Марк Стаки (Mark "Forger" Stucky) и Фредерик Стеркоу (Frederick "CJ" Sturckow) запустили гибридный ракетный двигатель космического корабля, который проработал в течение целой минуты. Этого времени стало достаточно для разгона космического корабля до скорости 3 Маха (1943 узла, 3581 километров в час) и подъема на высоту в 82.7 километра. После подъема на рекордную для него высоту космический корабль VSS Unity совершил спуск и благополучно приземлился на взлетно-посадочную полосу.
Последний полет космического корабля VSS Unity стал его четвертым по счету испытательным полетом, в котором был задействован ракетный двигатель. И хотя кораблю не удалось подняться до официально признанной границы космоса и атмосферы, которая находится на высоте 100 километров, представители американского Федерального управления авиации сочли высоту, набранную кораблем VSS Unity достаточно большой для того, чтобы вручить пилотам корабля знаки "Commercial Astronaut Wings". Это будет проделано в ближайшем времени на церемонии в Вашингтоне.
Согласно информации от компании Virgin Galactic последний полет стал не только первым выходом в космос космического корабля класса SpaceShipTwo. Этот космический корабль стал первым коммерческим пассажирский кораблем, покинувшим Землю, и это первый пилотируемый выход в космос в США после того, как в 2011 году была закрыта программа космических Шаттлов.
Отметим, что во время полета на борту космического корабля VSS Unity находились четыре единицы научного оборудования программы НАСА Flight Opportunities Program. Это, в свою очередь, сделало данный полет первым полетом, который принес хоть какой-нибудь доход компании Virgin Galactic.
Во время полета космический корабль VSS Unity вышел на суборбитальную траекторию. Во время выхода апогея этой траектории космический корабль достаточно длительное время находился в невесомости, прежде чем начать спуск, двигаясь к Земле на скорости 2.5 Маха (1611 узлов, 2984 километра в час). Когда плотность окружающего воздуха стала достаточно высокой, пилоты космического корабля развернули его плоскости, что позволило превратить падение в полностью контролируемое планирование.
"Сегодня, впервые в истории нашей компании, пилотируемый космический корабль VSS Unity практически достиг границы космоса" - заявил сэр Ричард Бренсон (Richard Branson), основатель и руководитель компании Virgin Galactic, - "Наши пилоты заработали знаки "Крылья Астронавтов", а мы показали, что избранный нами подход вполне способен обеспечить выход в космическое пространство. Это очень важный для нас день и я горжусь нашей командой, работа которой позволила открыть "новую главу в книге" исследований космоса. В ближайшем будущем мы проведем еще несколько испытательных полетов, увеличивая каждый раз длительность работы двигателя, что позволит космическому кораблю подниматься на еще большую высоту"