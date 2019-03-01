Обнаружены 83 сверхмассивные черные дыры, возраст которых почти соответствует возрасту Вселенной

Ученые-астрономы обнаружили 83 новых сверхмассивных черных дыр, возраст которых почти равен возрасту доступной для изучения части Вселенной. Идентификация этих черных дыр и определение их параметров проводилось путем анализа их яркости и спектра излучения. Они представлены в виде красных точек, разбросанных на первом из приведенных здесь изображений. Каждая из таких точек представляет собой яркое активное ядро, в районе которого "плещутся" целые океаны энергии, испускаемой ярко светящейся материей, проваливающейся сквозь горизонт событий черной дыры.
Группа ученых, обнаружившая эти черные дыры, работала на трех телескопах, Subaru Telescope на Гавайях, Gemini South Telescope в Чили и Gran Telescopio Canarias, Канарские острова, Испания. Но основным инструментом, который позволил обнаружить и изучить черные дыры, стала супер-камера HSC (Hyper Suprime-Cam)
, установленная на телескопе Subaru японской Национальной астрономической обсерватории.
Возраст обнаруженных черных дыр оценивается в 13 миллиардов лет. Согласно имеющимся на сегодняшний день данным, Большой Взрыв произошел около 13.3 миллиардов лет назад, а Земля сформировалась приблизительно 4.5 миллиарда лет назад. Все эти цифры говорят о том, что обнаруженные черные дыры стали самыми первыми из чрезвычайно плотных и массивных космических объектов
, возникших спустя всего 300 миллионов лет с момента "толчка", запустившего процесс расширения и формирования Вселенной.
Все обнаруженные черные дыры являются типичными квазарами, ядром которых являются собственно черные дыры, окруженные диском и ореолом из ярко светящейся материи. Энергия и материя, которые в силу известных причин не прошли сквозь горизонт событий дыры, извергаются в пространство в виде двух потоков, двигающихся практически со скоростью света. Эти потоки имеют название джетов и они "бьют" из полярных областей квазара в направлении, почти перпендикулярном плоскости диска окружающей дыру материи.
Ученые надеются, что дальнейшее изучение этих древнейших черных дыр позволит им найти ответы на некоторые из фундаментальных вопросов, касающихся условий космической окружающей среды во Вселенной на самых ранних этапах ее существования. Во-вторых, ученым еще неизвестны процессы и механизмы, результатами действия которых является формирование столь гигантских черных дыр в ранней Вселенной и астрономы надеются найти некоторые касающиеся этого подсказки в новом наборе собранных научных данных.