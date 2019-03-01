Компания Reaction Engine приступает к испытаниям гибридного воздушно-ракетного двигателя SABRE
Британская компания Reaction Engine, о которой мы не раз упоминали на страницах нашего сайта, успешно закончила этап предварительного тестирования основных узлов нового гибридного воздушно-реактивного ракетного двигателя SABRE (Synergetic Air-Breathing Rocket Engine). В течение следующих 18 месяцев эта компания, финансируемая Европейским космическим агентством и Космическим агентством Великобритании, проведет серию испытаний, в которых двигатель SABRE будет работать в двух основных своих режимах, в режиме воздушно-реактивного (самолетного) и ракетного двигателя, переключаясь между ними по мере необходимости.
Отметим, что "предок" нынешнего двигателя SABRE начал разрабатываться более 30 лет назад, в этом деле принимали участие такие компании, как Boeing и Rolls-Royce, а финансирование работ шло со стороны Европейского космического агентства. Сейчас же двигатель SABRE, созданный компанией Reaction Engine, рассматривается в качестве главного варианта двигателя для космического самолета проекта Skylon, который в будущем сможет кардинально изменить всю парадигму запусков в космическое пространство.
SABRE является гибридным двигателем, он может работать в атмосфере, действуя как обычный самолетный двигатель, ускоряя самолет до скорости в 5 Махов (5961 километр в час). По достижению максимальной для этого режима скорости, двигатель переключается в ракетный режим, начиная сжигать водород и жидкий кислород, что позволит разогнать самолет до скорости в 25 Махов (29808 километров в час).
Ключевым моментом данной технологии является инновационный теплообменник, который выступает в роли защиты двигателя от перегрева при движении на гиперзвуковых скоростях. На таких скоростях поток воздуха врывается в недра двигателя с силой, в 25 раз превышающей силу потока воздуха при урагане 5 категории. Это приводит к нагреву элементов двигателя до температур, способных расплавить любой материал. Для предотвращения этого у двигателя SABRE имеется холодильник с жидким водородом, который снижает температуру воздуха с 1000 до -150 градусов Цельсия всего за одну сотую долю секунды.
Отметим, что холодильная установка двигателя SABRE была испытана еще в 2012 году. Сейчас же в распоряжении компании Reaction Engine уже имеется опытный образец, в конструкцию которого включены все основные компоненты будущего двигателя. После проведения испытаний на опытный образец будут окончательно установлены все недостающие модули, после чего первый двигатель SABRE обретет свой законченный вид.
Европейское космическое агентство выделило компании Reaction Engine для проведения испытаний место на полигоне Весткотт, Бакингемшир. Это - историческое для Британии место, там проходили испытания таких ракет, как Blue Streak и Black Arrow.
"Одним из преимуществ двигателя SABRE является его модульная конструкция" - рассказывает Ричард Варвилл (Richard Varvill), главный инженер компании Reaction Engine, - "Это позволяет не только снизить затраты на его изготовление. Такой подход позволяет провести раздельное тестирование разных узлов в условиях, в которые попадет двигатель при полете в атмосфере на скорости в 5 Махов и на высоте в 25 километров".