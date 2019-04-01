Stratolaunch, самый большой в мире самолет, успешно совершил первый испытательный полет
В субботу, 13 апреля 2019 года, в 10:00 по местному времени, Stratolaunch, самый большой в мире самолет на сегодняшний день, оторвался от взлетно-посадочной полосы аэродрома Mojave Air and Space Port и совершил первый в своей истории испытательный полет, длившийся около двух с половиной часов. Во время этого полета шесть реактивных двигателей Pratt & Whitney от Boeing-747 разогнали 226-тонную махину с двумя фюзеляжами и 117-метровым размахом крыльев до скорости 305 километров в час (189 миль в час).
Самолет Stratolaunch был построен компанией Scaled Composites, являющейся филиалом Northrop Grumman. Сооружение самолета велось с 2011 года, а его первый полет должен был состояться, согласно первоначальным планам, в 2016 году. Сумма, потраченная на реализацию этого проекта, держится в тайне, но известно, что использование углеродистого волокна вместо алюминия, множества готовых компонентов и узлов от Boeing-747 позволило существенно снизить стоимость конструкции.
Напомним нашим читателям, что самолет Stratolaunch создавался в качестве одного из компонентов системы быстрых запусков в космос небольших грузов. В будущем он, поднимаясь на высоту 10.5 километров, будет запускать одноступенчатую ракету Pegasus XL, которая доставит груз на околоземную орбиту. В настоящее время интерес к системе Stratolaunch проявило несколько частных компаний, НАСА и, естественно, американские военные.
"Нам, наконец, удалось сделать это!" - рассказывает Джин Флойд (Jean Floyd), президент компании Stratolaunch Systems, - "Было потрясающе наблюдать за тем, как эта огромная птица отрывается от земли и отправляется в полет. Я представлял себе это в течение многих лет, но я не мог и предположить, что в этот момент рядом со мной не будет Пола [Аллена]". Напомним нашим читателям, что Пол Аллен являлся основателем компании Stratolaunch Systems, но он умер в прошлом году из-за осложнений после тяжелой болезни.
"По большей части самолет вел себя в полете точно так, как и ожидалось" - рассказывает летчик-испытатель Эван Томас (Evan Thomas), летавший ранее на истребителе F-16, - "Сам полет был сродни чему-то фантастическому из-за сложности и уникальности самолета Stratolaunch".
Самолету Stratolaunch еще предстоит пройти процедуру сертификации американского Федерального управления авиации (FAA), которая потребует проведения множества испытательных полетов. И лишь после этого самолет будет использоваться для запуска грузов в космос, конкурируя с компанией Virgin Orbit сэра Ричарда Бренсона, которая использует для тех же самых целей модернизированный самолет Boeing 747-400.