Оборудование исследовательского аппарата Mars Insight зарегистрировало первое "марсотрясение"
Спускаемый модуль миссии Mars Insight, находящийся сейчас на поверхности Красой Планеты и активировавший все свои датчики, зарегистрировал первое марсианское землетрясение, которое можно назвать более правильным словом - марсотрясение, и которое произошло 6 апреля 2019 года на 128-й марсианский день (сол) с момента посадки и начала работы аппарата Insight. Для регистрации подобной сейсмической активности аппарат Insight оснащен инструментом SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure), который был помещен на поверхность неподалеку от модуля при помощи руки-манипулятора и который связан с модулем электрическим кабелем. Сейсмические колебания были достаточно слабыми, но чувствительности инструмента SEIS вполне хватило для их надежной регистрации.
Наличие марсотрясений является довольно неутешительной новостью для землян, в планах которых стоит колонизация Красной Планеты в далеком или не очень далеком будущем. Более того, это является неожиданностью для ученых-планетологов, которые считают Марс почти мертвой планетой с геологической точки зрения, у Марса нет, как у Земли, тектонических плит, которые движутся и сталкиваются, порождая землетрясения различной силы, сопровождающиеся волнами цунами, несущими разрушения прибрежных районов.
Ученые считают, что слабая сейсмическая активность на Марсе является следствием глобального охлаждения планеты, из-за чего ее кора сжимается и иногда трескается. Точно такие процессы происходят и на еще более "мертвой" с геологической точки зрения Луне, они, эти процессы, были предметом пристального изучения во время серии лунных миссий Apollo. Поскольку землетрясения порождают гигантские звуковые волны, распространяющиеся сквозь тело планеты, собранные сейсмические данные позволяют ученым выяснить особенности состава и строения планеты.
Представители НАСА сообщают, что марсотрясения имеют достаточно слабую силу, но на Марсе нет плотной атмосферы и обширных океанов, которые играют роль демпфера, немного снижая пагубные эффекты от землетрясений на поверхности Земли. Ученые еще не уверены в том, что им удалось установить точную причину марсотрясения от 6 апреля, его сейсмический профиль весьма похож на события от 14 марта, 10 и 11 апреля, данные которых не позволяют однозначно сказать, что их источник кроется внутри планеты.
"Первые данные, собираемые модулем Insight, продолжают ряд исследований, начатых еще во время лунных миссий Apollo" - рассказывает Брюс Банердт (Bruce Banerdt), руководитель миссии Mars Insight со стороны Лаборатории НАСА по изучению реактивного движения (NASA Jet Propulsion Laboratory, JPL), - "До этого времени мы регистрировали лишь фоновые посторонние шумы, но регистрация первого марсотрясения официально открывает новую область науки, которую можно назвать марсианской сейсмологией".