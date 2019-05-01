Китайский луноход Yutu-2 обнаружил необычные минералы на обратной стороне Луны

В начале этого года китайский спускаемый модуль миссии Chang'e-4 вошел в историю, как первый космический аппарат, совершивший посадку на обратной стороне Луны
. А недавно, спущенный им на поверхность луноход Yutu-2 обнаружил на поверхности минералы, которые состоят из такого же материала, из которого состоит лунная мантия. Эта находка позволит ученым более глубоко изучить геологическое строение спутника нашей планеты, что, в свою очередь, даст нам понимание того, как именно происходило сформирование Земли и Луны в самые первые периоды существования Солнечной системы.
Спускаемый модуль Chang'e-4 был специально посажен в районе лунного кратера Фон Кармана, который является одним из самых больших из известных ударных кратеров в Солнечной системе. Именно там ученые надеялись найти материалы, попавшие на поверхность из лунной мантии и более глубоких слоев в результате ударного воздействия. И действительно, после достаточно длительных поисков луноходу Yutu-2 удалось обнаружить минералы орто-пироксен и оливин, из которых, предположительно, и состоит верхний слой лунной мантии.
Ученые считают, что поверхностные слои и верхние слои мантии кардинально отличаются друг от друга из-за достаточно быстрого охлаждения и кристаллизации океана расплавленной магмы. Однако, все наши знания о геологическом строении Луны в значительной степени основаны на данных, полученных путем анализа образцов, собранных на поверхности светлой стороны Луны аппаратами американских миссий Apollo. И до сих пор никому не доводилось "пощупать" образцы материалов лунной мантии.
Обнаружение новых минералов является лишь началом более тщательных исследований. Следующим этапом этих исследований станет анализ минералов при помощи спектрометра лунохода Yutu-2, что позволит выяснить, были ли эти минералы расплавлены энергией удара, который образовал кратер Фон Кармана. Луноход Yutu-2 проведет и другие исследования этих минералов, но самой главной его задачей станет отбор образцов необходимой массы и размеров, которые в перспективе могут быть доставлены на Землю.
Но и тех данных, которые уже удалось собрать луноходу Yutu-2, анализируя образцы материала мантии Луны, уже достаточно для того, чтобы этот луноход также вошел в историю изучения космического пространства, как первый аппарата, которому удалось обнаружить первые образцы таких материалов.