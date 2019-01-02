Китай стал первой страной, осуществившей успешную посадку космического аппарата на обратной стороне Луны

Согласно информации, поступившей от китайских средств массовой информации, 3 января 2019 года в 10:26 по местному времени (5:36 по Московскому времени) Китай стал первой в мире страной, которой удалось осуществить успешную посадку космического аппарата на обратной стороне Луны
. Напомним нашим читателям, что китайский автоматический спускаемый модуль, несущий в своем отсеке луноход, были запущены в космос в начале декабря прошлого года. А сейчас они уже находятся в пределах одного из кратеров, расположенного на обратной стороне Луны, стороны, которая всегда отвернута от Земли.
Посадка спускаемого модуля и лунохода является частью китайской миссии Chang'e-4, одной из серии запланированных миссий
, цель которых заключается в исследованиях лунной поверхности. Китаю уже удалось в прошлом осуществить посадку модуля и лунохода на Луну, что сделало Китай третьей страной в мире, сумевшей "прикоснуться" к лунной поверхности. Но модуль миссии Chang'e-3
, как и все космические аппараты до последнего времени, совершил посадку на близкой стороне Луны, всегда обращенной в сторону Земли.
Как уже упоминалось выше, никому ранее еще не удавалось совершить посадку на обратной стороне Луны. Основным препятствием этому служили трудности с обеспечением радиосвязи между Землей и автоматическим космическим аппаратом, которые находились вне пределов прямой видимости. Но Китай подготовился к этому, запустив в мае прошлого года лунный орбитальный аппарат, который выступил сейчас в качестве релейной станции, обеспечивающей постоянную связь Земли с аппаратами миссии Chang'e-4.
Сейчас аппарат миссии Chang'e-4 уже сделал и передал на Землю первые снимки лунной поверхности, не отличающиеся высоким качеством. Но вское будут сделаны и переданы самые подробные и высококачественные снимки окрестностей места посадки, расположенного внутри бассейна Южный полюс-Эйткен (South Pole-Aitken basin), самого большого из известных лунных кратеров, который, как нетяжело догадаться, находится в районе лунного Южного полюса. Этот кратер, шириной около 2 500 километров, по мнению ученых, является следом столкновения Луны с огромным астероидом, которое произошло миллиарды лет назад. И выяснение более "точного возраста" этого образования поможет ученым составить и уточнить представление том, на что была похожа в те времена Солнечная система.
Вполне вероятно, что аппаратам миссии Chang'e-4 не удастся точно выяснить возраст бассейна Южный полюс-Эйткен, но их многочисленные научные инструменты в любом случае дадут ученым массу информации об этой загадочной части поверхности Луны. Луноход, который скоро будет выпущен на поверхность, соберет данные о составе и структуре лунных горных пород
в близлежащей местности. Оборудование же спускаемого модуля "сосредоточится" в большей степени на небесах, собирая дополнительные данные для астрономов, этому в некоторой мере способствует уникальное положение аппарата на обратной стороне Луны. Ведь в ночное время Луна закрывает модуль и от Солнца, и от радиосигналов земного происхождения, что позволит модулю сделать четкие снимки, в том числе и в радиодиапазоне, некоторых звезд.