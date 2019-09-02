Астрофизики предложили идею космического лифта, реализуемую на нынешнем уровне развития технологий

Запуски космических кораблей на околоземную орбиту продолжают оставаться дорогостоящим и труднореализуемым занятием. Поэтому ученые постоянно возвращаются к идее создания космических лифтов
, которые будут способны поднимать людей и грузы в космос с поверхности Земли, и недавно, астрофизики из Кембриджского университета и Колумбийского университета, США, придумали новую конструкцию космического лифта
, которая, в теории, является реализуемой с учетом нынешнего уровня развития необходимых для этого технологий.
Вместо того, чтобы строить космический лифт, идущий с поверхности Земли
, исследователи предлагают спустить его "рельсы" с Луны. Основываясь на их вычислениях, исследователи утверждают, что сооружение подобного лифта технически и экономически выполнимо с использованием технологий, инструментов и материалов, имеющихся в распоряжении людей на сегодняшний день, чего нельзя сказать
об идеях космических лифтов
, начинающихся с поверхности нашей планеты.
Предложенный вариант космического лифта будет совершать один оборот вокруг Земли за месяц. Это, в свою очередь означает, что на трос лифта будут воздействовать меньшие центробежные силы, и он будет подвергаться воздействию меньших механических нагрузок. Такой лифт не будет опускаться до поверхности планеты, его конец будет "свисать" с Луны до уровня земной геостационарной орбиты, приблизительно до 42 тысяч километров от поверхности. При помощи такого лифта можно будет транспортировать грузы и людей к Луне, где запланировано создание форпоста, откуда люди будут продвигаться дальше в Солнечную систему и, возможно, в глубокий космос.
"Заякорив один конец на Луне, а второй отдав в распоряжение гравитационных сил нашей планеты, мы получим космическую линию, натяжение и стабильность которой позволят транспортировать по ней достаточно массивные грузы" - пишут исследователи, - "Это уменьшит затраты, количество топлива и энергии, необходимых для доставки грузов к Луне, до одной третьей от текущего уровня".
Ученым удалось рассчитать натяжение и другие нагрузки, которые будут действовать на трос космического лифта, длина которого будет составлять 300 тысяч километров. С такими нагрузками уже могут справиться новые сверхпрочные легкие материалы
, такие, как углеродистый полимер Zylon. Для стабильности космического лифта, на его "орбитальном конце" должен находиться весьма массивный груз, в качестве которого может выступать космическая базовая станция. Помимо роли "перевалочной станции" эта база сможет стать платформой для размещения новых космических телескопов, датчиков гравитационных волн, ускорителей частиц и солнечных электростанций, снабжающих энергией всю инфраструктуру космического лифта.
И в заключение следует отметить, что идея создания "лунного космического лифта"
далеко не нова, данные исследования служат лишь доказательством возможности и практичности ее реализации в настоящее время. Однако, вряд ли эта идея начнет реализовываться в ближайшем будущем, проект такого масштаба будет не по силам ни одной из отдельно взятых стран, ни даже объединению всех стран, имеющих развитую космическую индустрию. Тем не менее, эта идея является жизнеспособной альтернативой, способной во много раз снизить расходы на освоение и исследования пространства Солнечной системы и дальнего космоса.