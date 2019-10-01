Астрономы предположили, что загадочная девятая планета может быть малой черной дырой

Напомним нашим читателям, что несколько лет назад группа ученых астрономов выдвинула теорию о существовании пока неоткрытой планеты Солнечной системы
, "Планеты 9" или "Планеты X"
. Эта холодная планета находится в глубинах космоса далеко за орбитой Нептуна, а на ее существования указывает масса аномалий, возникающих в траектории движения некоторых космических объектов, находящихся на "задворках" нашей системы. И недавно несколько ученых выдвинули предположение, что Планета X
на самом деле может быть не планетой, по их мнению, этим космическим объектом может быть малая черная дыра, масса которой сопоставима с массой большой планеты.
Данные, рассчитанные при помощи анализа траекторий движения некоторых транснептуновых космических объектов
, указывают на то, что масса Планеты 9 приблизительно в 15 раз больше массы Земли, а ее траектория пролегает в промежутке от 45 миллиардов до 150 миллиардов километров от Солнца. На такой дистанции поверхность планеты получает очень малое количество солнечного света, делая процесс ее поисков
при помощи обычных телескопов чрезвычайно сложным занятием.
Для того, чтобы найти объекты с такой массой, крупные планеты или малые черные дыры, астрономы обычно ищут необычные искажения света, который немного преломляется гравитационным полем этого объекта. Такие аномалии имеют временный характер, так как гравитационная линза перемещается вместе с объектом, движущимся по своей траектории.
Однако, если этот объект является малой черной дырой, то она, вероятно, должна быть окружена более плотным ореолом темной материи, простирающимся от нее приблизительно на миллиард километров во все стороны. В непосредственной близости от черной дыры, согласно предположениям ученых, должны происходить необычные взаимодействия между частицами темной материи и частицами темной антиматерии, которые, сталкиваясь, аннигилируют и порождают вспышки гамма-лучей. Поймав один раз эти вспышки, которые имеют определенные характеристики, и отслеживая затем перемещение их источника, можно определить местонахождение и траекторию движения даже самой маленькой черной дыры.
Ученые-астрономы и физики, выдвинувшие столь необычное предположение о природе девятой планеты, в скором времени начнут "просеивание" данных, собранных космическим гамма-телескопом Fermi Gamma-ray Space Telescope, который, начиная с 2008 года, не один раз прошелся по всей площади ночного неба. В этих данных будут искаться данные о группах гамма-вспышек, источники которых перемещаются подобно планете, находящейся на значительном удалении от Солнца.
И в заключение следует отметить, что выдвинутое учеными предположение может показаться кому-то "притянутым за уши". Но дальнейшие исследования и поиски, которые будут проведены в данном направлении, могут дать людям большее количество информации о темной материи и ее связи с источниками вспышек гамма-лучей, которые могут находиться и в пределах Солнечной системы или располагаться в очень далеких глубинах космического пространства.