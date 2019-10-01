Обнаружена галактика, в центре которой находятся облака, вращающиеся странным образом

Ученые-астрономы обнаружили галактику NGC 1068, в центре которой, там где находится сверхмассивная черная дыра, наблюдается нечто совершенно странное. Часть облаков, которые находятся в непосредственной близости от черной дыры, вращаются в одну сторону, а другая часть - в обратную сторону. И ученые надеются, что выяснение причин, которые повлияли на формирование двух противовращающихся колец из облаков, позволит им решить одну давнишнюю космологическую загадку.
В обычных условиях черные дыры "тащат" из пространства пыль, газ и другую материю так, что по мере сближения эти потоки закручиваются в спирали, движущиеся всегда в одном направлении. Но в галактике NGC 1068, расположенной на удалении 47 миллионов световых лет от Земли, дело, как можно понять из вышесказанного, обстоит совершенно иначе. Отметим, что массивные облака пыли и газа, закрывающие центр галактики, затрудняли ранее обнаружение странного явления. И лишь благодаря возможностям относительно нового телескопа ALMA
, ученым удалось пробиться сквозь толщу облаков и увидеть область, прилегающую непосредственно к черной дыре.
Внутренний газовый диск простирается на расстоянии от 2 до 4 световых лет от черной дыры, вращаясь в том же самом направлении, в котором вращается и вся галактика NGC 1068. Второй диск имеет гораздо большую ширину, он начинается на 4 и заканчивается на 22 световых годах от черной дыры, но он отличается от первого тем, что вращается в противоположном направлении.
Такой вид противовращения частей материи крайне редко, но встречается в галактиках. А данный случай отличителен тем, что противовращение проявилось так близко к центру и в таких огромных масштабах. Обычно это все происходит со звездами и другой материей на краях галактик, в тысячах световых лет от центральной части, а причинами всего этого являются, как правило, последствия столкновений галактик. Вполне вероятно, что и галактика NGC 1068 также получила свой необычный центр в результате столкновения, вращающееся в противоположном направлении кольцо может быть останками захваченной крошечной галактики или притянутыми извне огромными газовыми облаками.
Наиболее интересным является то, что изучение галактики NGC 1068 может иметь большое значение для разгадки другой космологической тайны. Про эту тайну мы уже не раз говорили на страницах нашего сайта и заключается она в обнаруженных супер-сверхмассивных дырах
, притом на таком расстоянии от Земли, что мы их видим сейчас такими, какими он были уже буквально в "первые годы" существования Вселенной
. И тайна заключается в том, как эти черные дыры смогли набрать такую массу за очень короткий промежуток времени?
"Противовращающиеся газовые потоки создают в окружающем пространстве нестабильную ситуацию. Из-за этого материя попадает в черную дыру гораздо быстрее, чем в случае, если бы все вращалось в одну сторону" - пишут исследователи, - "И это может быть одним из путей, которыми черные дыры могут очень быстро расти, набирая огромную массу".