Снимок телескопа Hubble: Лик "привидения" в далеких глубинах космического пространства

То, что вы видите на приведенном выше снимке, весьма похоже на лицо какого-то призрака из детских страшилок. Однако, на самом деле вы видите область пространства, удаленную от нас на 704 миллиона световых лет, где происходит масштабное событие - столкновение двух галактик
. Эти две галактики как раз и являются "глазами призрака", а общий облик всему этому придают кольцевые облака космической пыли и газа.
Снимок столкновения галактик был сделан космическим телескопом Hubble еще в июне этого года, но предприимчивые специалисты НАСА опубликовали его на прошлой неделе, приурочив это к празднику Хэллоуина и всех других страшных вещей. Система, где происходит столкновение галактик
, имеет название Arp-Madore, она весьма интересна с научной точки зрения не только тем, что ее вид заставляет нас видеть похожее на человеческое лицо в неодушевленных объектах.
Две галактики системы Arp-Madore, имеющие приблизительно равные размеры и массу, словно в замедленной съемке, направляются прямо друг к другу, следуя курсом на лобовое столкновение. Интересен тот факт, что в подавляющем большинстве случаев подобных столкновений
принимают участие галактики разных размеров, в результате чего большая галактика поглощает малую, увеличиваясь в размерах.
Гравитационные силы, которые приводят в действие столкновение, вытянули из недр обоих галактик газ и пыль, которые сформировали кольцевые облака, окружающие место столкновения. По счастливой случайности в данном случае форма этих облаков заставляет наш мозг видеть лоб, линию подбородка и нос, и, конечно, глаза - две яркие галактики.
Этот газопылевой ореол будет окружать место столкновения в течение минимум 100 миллионов лет и когда две галактики сольются в одну большую галактику приблизительно через один-два миллиарда лет, вся материя этих облаков вернется в пределы новой галактики, спровоцировав тем самым высокий уровень "рождаемости" молодых звезд на ее окраинах.
И в заключение отметим, что столкновения галактик являются весьма распространенными во Вселенной. И даже наша галактика, галактика Млечного Пути, держит курс на столкновение с соседней галактикой Андромеды
, что произойдет приблизительно через четыре миллиарда лет
. Сначала эти две галактики пройдут через этап метаморфоз их формы
и, в конце концов, сольются в одну большую галактику.