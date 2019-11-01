Астрономы стали свидетелями случая недавнего столкновения двух экзопланет

Количество экзопланет, планет, вращающихся вокруг далеких звезд, значительно превосходит количество самих звезд, черных дыр, галактик и других космических объектов более крупных масштабов. И если астрономам удается найти следы столкновений очень редких видов звезд и черных дыр, то столкновения экзопланет, оставляющие за собой шлейфы пыльных развалин, должны быть еще более распространенным явлением во Вселенной. И буквально недавно астрономам удалось стать свидетелями подобного катаклизма, произошедшего в относительно недалеком прошлом.
Сцена, на которой произошел космический "несчастный случай" - система под названием BD +20 307, находящаяся на удалении 200 световых лет от Земли. В этой системе находятся две звезды, возрастом около одного миллиарда лет, а свидетельством столкновения экзопланет является облако обломков, которое еще не успело даже остыть.
Облака обломков в звездных системах - это явление достаточно обыденное, даже в Солнечной системе есть нечто подобное - пояс Койпера. Но эти вещи имеют совершенно иную природу, они, как полагают астрономы, являются остатками материала, не израсходованного до конца в момент формирования планет системы. А вот пояс астероидов Солнечной системы вполне может быть следом столкновения двух планет, но за 4.5 миллиарда лет в космосе все это уже успело остыть до очень низкой температуры.
Учитывая наличие двух звезд в системе BD +20 307 и возраст этих звезд, любые скопления материи, оставшиеся после формирования системы, должны были успеть остыть к нынешнему времени. Однако, данные, полученные еще 10 лет назад при помощи инфракрасного телескопа Spitzer Space Telescope, показали, что пылевые облака в данной системе еще достаточно теплые. Это, в свою очередь, указывает на крупномасштабное столкновение экзопланет, произошедшее в системе относительно недавно.
Факт столкновения планет получил дополнительные доказательства после анализа данных, собранных летающей обсерваторией SOFIA
(Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy). Анализ данных показал, что температура облаков в реальности выше еще на 10 процентов относительно результатов предыдущих наблюдений.
Однако, наличие теплых пылевых облаков в системе BD +20 307 может быть объяснено и другими причинами. Вполне вероятно, что эти облака дрейфуют по сложной траектории, приближаясь к звездам и поглощая излучаемую ими в виде обычного, инфракрасного и ультрафиолетового света энергию. Но этот сценарий весьма маловероятен, ведь такой процесс не мог привести к 10-процентному нагреву за 10-летний промежуток времени, который является меньше, чем мерцание глазом по космической временной шкале.
Поэтому столкновение планет является наиболее вероятным объяснением произошедшего в системе BD +20 307. В пользу этого также говорит увеличившееся количество пыли и обломков в облаках этой системы. И астрономы планируют производить дальнейшие периодические наблюдения за системой BD +20 307, что позволит им не упустить какие-либо резкие изменения в этой области космического пространства.