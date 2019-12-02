Обнаружена звезда, "выброшенная" из Млечного пути со скоростью 3.7 миллиона миль в час
Ученые-астрономы обнаружили звезду, которая была выброшена из нашей галактики, галактики Млечного пути, сверхмассивной черной дырой Sgr A*, находящейся в ее центре. Эта звезда, S5-HVS1, вращалась вокруг черной дыры достаточно долго, чтобы разогнаться до умопомрачительной скорости. Но затем центробежные силы, плюс, как подозревают ученые, гравитационное воздействие от другого крупного космического объекта или катаклизма позволили звезде S5-HVS1 вырваться из ловушки черной дыры и устремиться за пределы нашей галактики.
Отметим, что звезда S5-HVS1 была впервые обнаружена в районе созвездия Журавля при помощи 3.9-метрового телескопа Anglo-Australian Telescope, расположенного неподалеку от города Кунабарабрана, Австралия. Дальнейшие наблюдения, проведенные при помощи космического телескопа Gaia, показали, что эта звезда движется в десять раз быстрее, чем другие самые быстрые звезды, изгнанные из нашей галактики. Сейчас эта звезда движется со скоростью 3.7 миллиона миль в час (5.95 миллионов километров в час).
Столь высокая скорость движения позволит звезде S5-HVS1 навсегда покинуть пределы Млечного Пути, куда ей больше не суждено вернуться. Первая подобная "гиперскоростная" звезда была обнаружена астрономами всего два десятилетия назад, и с того момента было зарегистрировано лишь несколько подобных случаев.
Согласно самой первой из выдвинутых гипотез, гиперскоростные звезды получаются, когда к сверхмассивной черной дыре приближается пара связанных звезд. Одна из звезд "съедается" черной дырой, а вторая, получив энергетический и гравитационный "пинок", устремляется в пространство с огромной скоростью. Такой механизм получил в свое время название механизма Хиллса (Hills Mechanism).
Случай с звездой S5-HVS1 является первым в истории астрономии, когда прослеживается четкая связь между большой скоростью движения звезды и центральной областью нашей галактики. Ученые считают, что звезда S5-HVS1 была выброшена из центра галактики приблизительно пять миллионов лет назад и ее скорость в то время исчислялась десятками тысяч километров в секунду.