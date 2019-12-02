Астрономы обнаружили черную дыру, параметры которой абсолютно не вписываются в существующие теории

Черные дыры - это одни из самых загадочных космических объектов и ученые только в последнее время начинают понимать, как они возникают и развиваются, набирая иногда умопомрачающую массу, превосходящую массу Солнца в миллионы и миллиарды раз. Однако, с некоторой периодичностью ученые находят новые черные дыры, которые совершенно не вписываются ни в одну из общепринятых теорий. И к таким черным дырам относится дыра, обнаруженная недавно в нашей галактике, масса этой черной дыры настолько велика, что это бросает вызов теориям о возникновении подобных космических объектов.
Эта черная дыра получила название LB-1 и находится она на удалении 15 тысяч световых лет от Земли. Когда чуть выше мы упоминали об ее большой массе, мы не подразумевали, что эта черная дыра является огромным сверхмассивным "монстром", которые обычно "сидят" в центральных областях галактик. Черная дыра LB-1 относится к классу звездных черных дыр, которые обычно имеют массу от 5 до 20 раз превосходящую массу Солнца. Черная дыра LB-1 является "монстром" именно в пределах этого класса, ведь ее массу превышает массу Солнца в целых 70 раз.
Звездные черные дыры возникают в результате взрывов сверхновых массивных звезд. "Происхождение черной дыры LB-1 невозможно объяснить" - рассказывает Крис Белкзинский (Chris Belczynski), ведущий исследователь, - "Взрыв звезды такой массы, которая могла оставить после себя подобную черную дыру, должен быть настолько мощным, что он разметал бы материю по космосу, оставив облака газа и пыли, но никак не черную дыру".
Черная дыра LB-1 была обнаружена при помощи китайского телескопа LAMOST путем наблюдения за звездами, демонстрирующими странные колебания в траектории их движения. Одним из объяснений таких колебаний является предположение, что звезда может вращаться вокруг невидимого объекта, в данном случае, черной дыры звездного класса. Именно так и была найдена черная дыра LB-1, которая входит в состав двойной системы, а ее компаньоном является звезда, масса которой превышает массу Солнца в восемь раз. И эти два объекта совершают один оборот вокруг друг друга за 79 суток.
Отметим, что данный случай является далеко не первым разом в истории астрономии, когда черные дыры обнаруживаются при помощи нетрадиционных методов. В последнее время в этом деле преуспели и ученые проектов LIGO и других гравитационных детекторов, которые регистрирую гравитационные волны, слабые колебания пространственно-временного континуума, являющиеся отголосками далеких космических катаклизмов, включая и столкновения черных дыр.
Одним из случаев, зарегистрированных гравитационными обсерваториями, было столкновение двух звездных черных дыр
с массами в 29 и 36 солнечных масс, которое породило черную дыру с массой, превосходящей массу Солнца в 62 раза. Столкнувшиеся черные дыры
были типичными представителями своего класса, а масса получившейся черной дыры очень близка к массу черной дыры LB-1. Это очень похоже на вполне вероятный вариант объяснения, однако пространство в области двойной системы не имеет даже не малейших следов, которые непременно должно оставить за собой столкновение.
Ученые будут продолжать искать объяснения феномену массы черной дыры LB-1. И с большим процентом вероятности им для этого придется чуть-чуть пересмотреть и исправить некоторые модели, касающиеся возникновения и эволюции черных дыр данного класса, так как количество обнаруженных аномалий в этой области уже значительно выросло и будет продолжать увеличиваться.