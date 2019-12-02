В Южной Африке произведено включение одного из основных элементов самого большого научного сооружения

Не так давно в Южной Африке было произведено первое включение систем, обеспечивающих работу новой антенны радиотелескопа, высота которой равна высоте семиэтажного здания. Эта антенна, установленная в полупустыне Кару, является одним из ключевых компонентов будущего радиотелескопа Square Kilometre Array (SKA), который, после завершения его строительства, станет самым большим в мире научным сооружением на сегодняшний день.
Напомним нашим читателям, что данные, которые будут получены при помощи радиотелескопа SKA, позволят ученым произвести анализ радиоволн, порожденных скоплениями заряженных частиц, находящихся на удалении в миллиарды световых лет от нас. Это, в свою очередь, даст нам возможность исследовать и найти ответы на множество фундаментальных вопросов, включая вопросы о правоте Альберта Эйнштейна насчет природы гравитации, о природе магнетизма и т.п. Помимо этого, данные радиотелескопа SKA также помогут с ответом на вопрос, одиноко ли человечество, как разумный вид, на просторах Вселенной?
Новая антенна радиотелескопа, диаметром 15.25 метра, будет не единственной
в своем роде. В рамках проекта SKA в Южной Африке и еще в восьми прилегающих к ней странах будет установлено около 3 тысяч подобных антенн, объединенных в единую систему. Африканский массив антенн, будучи объединенным с массивом более низкочастотных антенн в Австралии
, сформирует структуру телескопа SKA, эффективная площадь которого будет равна одному квадратному километру (1 миллиону квадратных метров).
В отличие от света различных диапазонов, радиоволны, приходящие из глубин Вселенной, могут дать ученым гораздо большее количество полезной информации. Однако, улавливание низкочастотных радиоволн, имеющих самую большую информационную ценность, требует строительства чудовищной антенны, диаметр которой будет равен минимум 500 метрам. Телескоп же SKA будет иметь размер в 2900 километров, и он сможет видеть глубины космоса с детализацией, в 50 раз превышающей разрешающую способность космического телескопа Hubble Space Telescope. А его чувствительность позволит улавливать радиосигналы, который в квадриллионы раз слабее сигнала, излучаемого вашим мобильным телефоном.
Напомним нашим читателям, что идея создания радиотелескопа SKA впервые была озвучена на одной из научных конференций в 1990-м году. С той поры над этим проектом работало около полутора тысяч инженеров, а финансирование было начато с 2011 года
консорциумом, в состав которого входит 13 стран. Первый этап строительства телескопа SKA, который оценивается в 1 миллиард долларов США, будет завершен к 2027 году. К тому времени телескоп получит 133 антенны, каждая из которых отразит радиоволны к 5-метровому промежуточному отражателю, фокусирующему их на чувствительном элементе приемника.
Каждая из этих антенн будет производить в секунду около 8.8 терабайт данных, которые через оптоволоконные линии связи будут "стекаться" в главный управляющий суперкомпьютер
. Следующим этапом станет расширение структуры радиотелескопа, а стоимость и сроки следующего этапа будут определены только после завершения первого этапа строительства радиотелескопа.