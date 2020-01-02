Гравитационный детектор LIGO обнаружил второй случай столкновения двух нейтронных звезд

Ученые, работающие в гравитационной обсерватории LIGO, объявили об очередном обнаружении гравитационных волн, вызванных столкновением пары нейтронных звезд
. Это событие является вторым по счету, когда ученым удалось разобраться в параметрах искажений пространственно-временного континуума и определить с достаточной вероятностью вид вызвавшего их катаклизма указанного выше типа.
Отметим, что начиная с 2015 года, гравитационные волны были зарегистрированы всего несколько десятков раз. Их источниками являются сокрушительные столкновения космических объектов, которые выделяют такое количество энергии, которого достаточно для деформации "ткани" пространства-времени. Поскольку такие деформации распространяются в космосе подобно волнам, они через время достигают Земли и датчики типа LIGO и Virgo могут зарегистрировать их, измерить параметры гравитационных колебаний и определить местоположение их источника.
Большинство зарегистрированных "пакетов" гравитационных волн было порождено столкновениями и слиянием черных дыр. Но ученым уже доводилось регистрировать волны от столкновения нейтронной звезды и черной дыры
, и столкновения двух нейтронных звезд
. При этом, событие последнего типа уже было зарегистрировано во второй раз.
"Пакет" проходящих гравитационных волн был обнаружен в апреле 2019 года детектором LIGO в Ливингстоне в США. Отследив местоположение источника, ученые навели на это место телескопы обсерваторий с различных мест земного шара и исследовали это место космоса в оптическом, радио-, рентгеновском и гамма-диапазонах. Второй детектор LIGO в Хенфорде в этот момент времени был в отключенном состоянии, а сигнал гравитационных волн был слишком слаб и находился ниже пределов возможности итальянского детектора Virgo.
К сожалению, последний сигнал от столкновения нейтронных звезд не сопровождался сигналами в других диапазонах, как большинство из других зарегистрированных сигналов. Тем не менее, заключенная в нем информация добавила достаточно многое к нашему пониманию природы гравитационных волн.
Необычность второго зарегистрированного столкновения нейтронных звезд заключается в массе получившейся в результате слияния большой нейтронной звезды
. Она превышает массу Солнца в 3.4 раза, а все остальные нейтронные звезды
, образовавшиеся в результате подобных случаев, имеют массу, не превышающую 2.9 солнечной массы.
"Во-первых, второе зарегистрированное событие, связанное с системой двух нейтронных звезд, позволило нам подтвердить событие, зарегистрированное в 2017 году" - рассказывает Джо ван ден Брэнд (Jo van den Brand), ведущий исследователь, - "Кроме этого, из наблюдений в обычных диапазонах нам было известно о 17 системах с двумя нейтронными звездами и приблизительные массы этих нейтронных звезд
. Удивительно, что масса образовавшейся в результате слияния нейтронной звезды значительно больше средней ожидаемой величины, и нам еще предстоит разобраться, что послужило причиной такого несоответствия".