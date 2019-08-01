Астрономы засвидетельствовали редчайшее явление - столкновение черной дыры и нейтронной звезды

Ученые-астрономы, занимающиеся "охотой" на гравитационные волны
, с очень высоким процентом вероятности засвидетельствовали одно из редчайших и экзотических событий. 14 августа этого года в 9:10 по времени Гринвичского меридиана два датчика гравитационных волн LIGO
в США и датчик Virgo
в Италии зарегистрировали пакет гравитационных волн, получивший название S190814bv. Анализ параметров гравитационных возмущений уже сейчас позволяет с 99-процентной вероятностью сказать, что их источником является столкновение черной дыры и нейтронной звезды, и это катастрофическое событие произошло на удалении 900 миллионов световых лет от нас.
Гравитационные волны вырабатываются при столкновениях чрезвычайно массивных космических объектов. Для их регистрации были построены сначала два L-образных двухкилометровых датчика обсерватории Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO), а в августе 2017 года начал работать датчик Virgo в Италии. Совместная работа
этих трех датчиков позволила зарегистрировать и определить местоположение множества случаев столкновений двух черных дыр
и даже двух нейтронных звезд
. Но никогда прежде ученым еще не доводилось регистрировать гравитационные волны от "комбинированного" столкновения.
Дальнейший анализ собранных данных позволит ученым раскрыть несколько загадок, касающихся образования связанных гравитацией пар черная дыра - нейтронная звезда. Одни ученые считают, что такие пары иногда получаются из бинарных (двойных) звездных систем, одна из звезд которых взрывается сверхновой, оставляя после себя нейтронную звезду, а вторая звезда, получив приток материи и энергии от взрыва "компаньона", схлопывается в черную дыру. Однако, результаты расчетов математических моделей указывают на то, что описанный выше сценарий крайне маловероятен, такие пары чаще всего образуются, когда блуждающая черная дыра или нейтронная звезда попадает в гравитационную ловушку "компаньона", движущегося по какой-то стационарной орбите.
Сигналы события S190814bv были невероятно мощными, благодаря чему три датчика смогли определить направление на источник сигнала. Источником сигналов стала область неба, шириной 23 квадратных угловых градусов, приблизительно в семь раз больше площади полной Луны. Отметим, что во время столкновения двух нейтронных звезд, местоположение было определено в пределах 28 квадратных градусов и это с учетом того, что событие произошло гораздо ближе, на удалении 130 миллионов световых лет от нас.
Для того, чтобы окончательно определиться с природой зарегистрированного явления ученым-астрономам требуется получить данные, собранные радио- и обычными оптическими телескопами. Доказательством станет то, если в предполагаемом месте столкновения будет обнаружена черная дыра и остатки материи нейтронной звезды. Но до последнего времени астрономы еще не сообщали о получении доказательств подобного рода, и если эти доказательства не будут получены в ближайшем будущем, то ученым проектов LIGO и Virgo придется попытаться самим определить природу явления, основываясь только на данных от гравитационных волн. Это, в свою очередь, является весьма сложной задачей, но у которой могут быть приемлемые варианты решения.