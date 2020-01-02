Неожиданный программный сбой "заморозил" марсоход Curiosity

Напомним нашим читателям, что марсоход Curiosity, создание и отправка которого на Марс обошлись в миллиарды долларов, занимается исследованиями Красной Планеты с 2012 года
при помощи целого ряда инструментов, установленных на шестиколесной платформе
. Контроль за этими инструментами является достаточно сложной задачей, системе управления всегда необходимо знать, в каком положении находится каждая из ее автоматизированных "рук"
для того, чтобы не повредить ее случайно во время перемещений. И именно эта часть является источником проблемы, с которой марсоход столкнулся на прошлой неделе и которая привела к полной "заморозке", поместив Curiosity в аварийный режим.
Собственно проблема заключается в том, что бортовой компьютер марсохода из-за программного сбоя 20 января 2020 года случайно и совершенно неожиданно "забыл" данные о текущем положении его рабочих инструментов. Эта потеря данных сделала невозможным любое дальнейшее движение марсохода и сейчас ученые НАСА бьются над поиском решения возникшей проблемы, которое позволит марсоходу снова получить данные о положении инструментов и возобновить работу по исследованиям Марса.
"Знание точного положения любого устройства позволяет марсоходу избегать нелепых случайностей, которые могут ему навредить. Обладая такой информацией, Curiosity никогда не зацепится какой-либо своей часть за скалу, мимо которой он проезжает, и не наведет незащищенный объектив камеры прямо на Солнце" - рассказывает Дон Самнер (Dawn Sumner), ученый из Калифорнийского университета в Дэвисе, - "Потеря критичных данных о положении инструментов приводит к аварийной блокировке, которая делает невозможным включение любого двигателя или привода".
Кроме "заморозки" возможности движения, функционирование остальных систем марсохода не пострадало от программного сбоя, аппарат продолжает передавать на Землю данные, на основе которых ученые НАСА разрабатывают стратегию восстановления. "Сейчас инженеры на Земле обрабатывают все имеющиеся данные, включая данные за предыдущие периоды. Это позволит вычислить ориентировочное положение всех инструментов марсохода, полученные данные будут преобразованы в соответствующий формат и переданы марсоходу" - рассказывает Дон Самнер, - "Кроме этого, в компьютер марсохода будут переданы программы, которые максимально безопасно для него позволят уточнить положение инструментов, что позволит марсоходу продолжить движение".
Помимо перечисленного выше, инженеры НАСА работают над поиском источника программного сбоя и над исправлением программного обеспечения бортового компьютера, что должно предотвратить возможность возникновения подобных проблем в будущем.
И в заключение отметим, что некоторая часть мероприятий по восстановлению работоспособности марсохода Curiosity была уже успешно проведена. Компьютер марсохода получил данные о положении инструментов в объеме, достаточном для проведения корректирующих и уточняющих операций. А программное обеспечение марсохода получило ряд дополнительных функций, при помощи которых компьютер марсохода в будущем сможет справиться с решением подобных проблем полностью самостоятельно, не требуя для этого помощи с Земли.