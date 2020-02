Новый телескоп сделал самые высококачественные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца

То, что вы видите на приведенном выше изображении, является первым снимком со сверхвысокой разрешающей способностью, сделанным новым 4-метровым телескопом Daniel K. Inouye Solar Telescope , находящимся на Гавайях. Основным "фигурантом" данного снимка является газ, циркулирующий на поверхности, который разбивается на отдельные ячейки. Потоки газа выходят из недр Солнца в центре этих ячеек, отдают заключенную в них тепловую энергию, и в районах более темных границ ячеек снова уходят на глубину за очередной порцией энергии. А каждая из таких ячеек по площади сопоставима с площадью не самой маленькой страны или американского штата Техас.Несмотря на то, что Солнце является самом близкой к Земле звездой, в его недрах скрывается еще множество тайн и загадок, напрямую влияющих на космическую "погоду" в прилегающих к Солнцу областях пространства и пространства вокруг Земли. "Сейчас мы можем достаточно точно предсказывать погоду в различных районах Земли, но наши возможности по предсказаниям "космической погоды" даже близко не подошли к такому уровню" - рассказывает Мэтт Монтайн (Matt Mountain), президент ассоциации Association of Universities for Research in Astronomy, - "И телескоп Inouye Solar Telescope предназначен именно для составления более точных "погодных" прогнозов".Телескоп Inouye Solar Telescope находится на вершине горы Халеакале, Мауи, Гавайи. Его 4-метровое зеркало способно фокусировать солнечный свет, в котором заключена мощность до 13 кВт. Поэтому для охлаждения зеркала и приемника использована специальная охлаждающая система, позволяющая избежать тепловых деформаций и возникновения связанных с этим искажений. А атмосферные искажения убираются при помощи специальной адаптивной оптической системы.В результате всех этих мер новый телескоп Inouye Solar Telescope способен делать снимки, на которых видны отдельные детали и элементы, размеры которых составляют от 20 до 30 километров. А приведенный ниже видеоролик лучше смотреть в его максимальном разрешении (4K), если, конечно, это позволяет ваш монитор или телевизор.И в заключение следует отметить, что первый снимок телескопа Inouye Solar Telescope не будет использоваться в научных целях. Научная команда будет продолжать тестирование и калибровку оборудования еще на протяжении шести месяцев. Но после этого, данные от телескопа, объединенные с данными космических солнечных обсерваторий Parker Solar Probe и Solar Orbiter, которой еще предстоит отправиться в космос, обеспечат ученых более подробной и качественной картиной того, как устроено и "работает" наше Солнце.