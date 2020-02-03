 | Вчера, 06:05 | Космос и Авиация

Новый телескоп сделал самые высококачественные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца

Снимок телескопа Inouye Solar Telescope


То, что вы видите на приведенном выше изображении, является первым снимком со сверхвысокой разрешающей способностью, сделанным новым 4-метровым телескопом Daniel K. Inouye Solar Telescope, находящимся на Гавайях. Основным "фигурантом" данного снимка является газ, циркулирующий на поверхности, который разбивается на отдельные ячейки. Потоки газа выходят из недр Солнца в центре этих ячеек, отдают заключенную в них тепловую энергию, и в районах более темных границ ячеек снова уходят на глубину за очередной порцией энергии. А каждая из таких ячеек по площади сопоставима с площадью не самой маленькой страны или американского штата Техас.

Несмотря на то, что Солнце является самом близкой к Земле звездой, в его недрах скрывается еще множество тайн и загадок, напрямую влияющих на космическую "погоду" в прилегающих к Солнцу областях пространства и пространства вокруг Земли. "Сейчас мы можем достаточно точно предсказывать погоду в различных районах Земли, но наши возможности по предсказаниям "космической погоды" даже близко не подошли к такому уровню" - рассказывает Мэтт Монтайн (Matt Mountain), президент ассоциации Association of Universities for Research in Astronomy, - "И телескоп Inouye Solar Telescope предназначен именно для составления более точных "погодных" прогнозов".

Телескоп Inouye Solar Telescope находится на вершине горы Халеакале, Мауи, Гавайи. Его 4-метровое зеркало способно фокусировать солнечный свет, в котором заключена мощность до 13 кВт. Поэтому для охлаждения зеркала и приемника использована специальная охлаждающая система, позволяющая избежать тепловых деформаций и возникновения связанных с этим искажений. А атмосферные искажения убираются при помощи специальной адаптивной оптической системы.

В результате всех этих мер новый телескоп Inouye Solar Telescope способен делать снимки, на которых видны отдельные детали и элементы, размеры которых составляют от 20 до 30 километров. А приведенный ниже видеоролик лучше смотреть в его максимальном разрешении (4K), если, конечно, это позволяет ваш монитор или телевизор.

И в заключение следует отметить, что первый снимок телескопа Inouye Solar Telescope не будет использоваться в научных целях. Научная команда будет продолжать тестирование и калибровку оборудования еще на протяжении шести месяцев. Но после этого, данные от телескопа, объединенные с данными космических солнечных обсерваторий Parker Solar Probe и Solar Orbiter, которой еще предстоит отправиться в космос, обеспечат ученых более подробной и качественной картиной того, как устроено и "работает" наше Солнце.


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