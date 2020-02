MAVERIC - прототип авиалайнера следующего поколения от компании Airbus, демонстрирующий высокие показатели эффективности полета

На Сингапурском авиасалоне в этом году известная аэрокосмическая компания Airbus продемонстрировала в действии масштабную модель авиалайнера следующего поколения , созданного по аэродинамической схеме BWB (Blended Wing Body). Эта модель, получившая название MAVERIC (Model Aircraft for Validation and Experimentation of Robust Innovative Controls), предназначена для изучения и демонстрации преимуществ летательных аппаратов, фюзеляж которых представляет собой одно целое с их крыльями.Идея аэродинамической схемы BWB появилась на свет еще в 1920-х годах, и за предыдущее столетие был предпринят ряд попыток ее полной или частичной реализации . Эта схема является промежуточным вариантом между обычными самолетами и самолетами типа "летающее крыло". В первом случае крылья и фюзеляж являются отдельными элементами конструкции летательного аппарата, в последнем случае у самолета полностью отсутствует фюзеляж, и он весь превращается в одно большое крыло. В смешанном BWB-варианте крылья и фюзеляж присутствуют, но они плавно перетекают друг в друга без каких-либо четких разделительных границ.Причина, по которой схема BWB привлекает внимание инженеров-авиастроителей, заключается в нескольких главных преимуществах. Слияние крыльев и фюзеляжа в единую конструкцию позволяет увеличить эффективную площадь, что требует меньшей тяги для создания подъемной силы, сказываясь на эффективности полета в сторону ее увеличения. Кроме этого, в совмещенном варианте у самолета появляются дополнительные площади для размещения грузов и пассажиров, что позволит создавать самолеты меньших габаритных размеров.Прототип MAVERIC компании Airbus имеет размеры 2 метра в длину и 3.2 метра в ширину, а эффективная площадь его крыльев составляет 2.25 квадратных метра. Этот аппарат приводится в действие двумя миниатюрными турбореактивными двигателями, установленными в районе вертикальных стабилизаторов. Прототип-модель, как и будущий полноразмерный прототип, оснащены дистанционным управлением.Отметим, что летательный аппарат MAVERIC впервые поднялся в воздух в середине 2019 года и в этом году он продолжит выполнять программу летных испытаний. Собранная на данный момент информация показывает, что использование аэродинамической схемы BWB позволяет получить 20-процентную экономию топлива, а в случае полноразмерных летательных аппаратов этот показатель может еще увеличиться.Одним из недостатков такого типа самолетов в пассажирском исполнении является то, что салон расположен глубоко внутри самолета и в нем полностью отсутствуют какие-либо окна и иллюминаторы. Эта проблема уже решена в рамках концептуального проекта компании Airbus, на поверхностях стен пассажирского салона будут установлены информационные панели соответствующей формы, которые, помимо отображения развлекательно-информационного контента, смогут превратиться в виртуальные окна во внешний мир.