MAVERIC - прототип авиалайнера следующего поколения от компании Airbus, демонстрирующий высокие показатели эффективности полета
На Сингапурском авиасалоне в этом году известная аэрокосмическая компания Airbus продемонстрировала в действии масштабную модель авиалайнера следующего поколения, созданного по аэродинамической схеме BWB (Blended Wing Body). Эта модель, получившая название MAVERIC (Model Aircraft for Validation and Experimentation of Robust Innovative Controls), предназначена для изучения и демонстрации преимуществ летательных аппаратов, фюзеляж которых представляет собой одно целое с их крыльями.
Идея аэродинамической схемы BWB появилась на свет еще в 1920-х годах, и за предыдущее столетие был предпринят ряд попыток ее полной или частичной реализации. Эта схема является промежуточным вариантом между обычными самолетами и самолетами типа "летающее крыло". В первом случае крылья и фюзеляж являются отдельными элементами конструкции летательного аппарата, в последнем случае у самолета полностью отсутствует фюзеляж, и он весь превращается в одно большое крыло. В смешанном BWB-варианте крылья и фюзеляж присутствуют, но они плавно перетекают друг в друга без каких-либо четких разделительных границ.
Причина, по которой схема BWB привлекает внимание инженеров-авиастроителей, заключается в нескольких главных преимуществах. Слияние крыльев и фюзеляжа в единую конструкцию позволяет увеличить эффективную площадь, что требует меньшей тяги для создания подъемной силы, сказываясь на эффективности полета в сторону ее увеличения. Кроме этого, в совмещенном варианте у самолета появляются дополнительные площади для размещения грузов и пассажиров, что позволит создавать самолеты меньших габаритных размеров.
Прототип MAVERIC компании Airbus имеет размеры 2 метра в длину и 3.2 метра в ширину, а эффективная площадь его крыльев составляет 2.25 квадратных метра. Этот аппарат приводится в действие двумя миниатюрными турбореактивными двигателями, установленными в районе вертикальных стабилизаторов. Прототип-модель, как и будущий полноразмерный прототип, оснащены дистанционным управлением.
Отметим, что летательный аппарат MAVERIC впервые поднялся в воздух в середине 2019 года и в этом году он продолжит выполнять программу летных испытаний. Собранная на данный момент информация показывает, что использование аэродинамической схемы BWB позволяет получить 20-процентную экономию топлива, а в случае полноразмерных летательных аппаратов этот показатель может еще увеличиться.
Одним из недостатков такого типа самолетов в пассажирском исполнении является то, что салон расположен глубоко внутри самолета и в нем полностью отсутствуют какие-либо окна и иллюминаторы. Эта проблема уже решена в рамках концептуального проекта компании Airbus, на поверхностях стен пассажирского салона будут установлены информационные панели соответствующей формы, которые, помимо отображения развлекательно-информационного контента, смогут превратиться в виртуальные окна во внешний мир.