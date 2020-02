Космический аппарат New Horizons нашел ответы на некоторые вопросы, касающиеся формирования планет

В январе прошлого года космический аппарат исследовательской миссии New Horizons совершил близкий пролет мимо объекта пояса Койпера под названием Аррокот (Arrokoth или (486958) 2014 MU69) . Этот объект является типичным планетозималем (planetesimal), оставшимся в таком "недоразвитом" виде еще со времен формирования Солнечной системы. А собранные аппаратом New Horizons данные о форме Аррокота, о его цвете, геологии и составу, позволили ученым найти ответы на некоторые вопросы, касающиеся формирования планет.Отметим, что первые снимки Аррокота показали, что этот объект состоит из двух связанных частей, он имеет гладкую поверхность и достаточно однородный состав. Эти детали указывают на то, что Аррокот находится в своем исходном состоянии, нетронутом со времен его формирования. После получения первых данных группа ученых начала обработку свежих данных, имеющих более высокую разрешающую способность. И на основе всего этого была составлена компьютерная модель, которая показала во всех деталях процесс образования Аррокота.Согласно модели, две части Аррокота были когда-то отдельными космическими телами, которые сблизились на небольшой скорости. Достаточно долгое время эти два тела вращались друг вокруг друга, периодически контактируя и теряя при этом кинетическую энергию. Все закончилось тем, что оба объекта "мягко слились" и образовали больший объект, длиной почти 35.5 километров.Все имеющиеся данные указывают на то, что Аррокот сформировался из облака твердых частиц исконной солнечной туманности, схлопнувшегося под действием собственных сил гравитации, о чем говорят сглаженные формы "лепестков" объекта и их особое выравнивание относительно полюсов. Это входит в противоречие с теорией так называемого иерархического прироста, которая выступает сейчас в роли одной из основных теорий формирования планетозималей.Результаты математического моделирования указывают на то, что если бы все происходило в более хаотичной окружающей среде иерархического прироста, то такой объект, как Аррокот сформироваться бы не мог принципиально. И ученые надеются на то, что дополнительные данные об объектах пояса Койпера, которые продолжает собирать космический аппарат New Horizons во время своего полета , позволят им найти ответы на оставшиеся еще неразрешенными вопросы.