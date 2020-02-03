Космический аппарат New Horizons нашел ответы на некоторые вопросы, касающиеся формирования планет
В январе прошлого года космический аппарат исследовательской миссии New Horizons совершил близкий пролет мимо объекта пояса Койпера под названием Аррокот (Arrokoth или (486958) 2014 MU69). Этот объект является типичным планетозималем (planetesimal), оставшимся в таком "недоразвитом" виде еще со времен формирования Солнечной системы. А собранные аппаратом New Horizons данные о форме Аррокота, о его цвете, геологии и составу, позволили ученым найти ответы на некоторые вопросы, касающиеся формирования планет.
Отметим, что первые снимки Аррокота показали, что этот объект состоит из двух связанных частей, он имеет гладкую поверхность и достаточно однородный состав. Эти детали указывают на то, что Аррокот находится в своем исходном состоянии, нетронутом со времен его формирования. После получения первых данных группа ученых начала обработку свежих данных, имеющих более высокую разрешающую способность. И на основе всего этого была составлена компьютерная модель, которая показала во всех деталях процесс образования Аррокота.
Согласно модели, две части Аррокота были когда-то отдельными космическими телами, которые сблизились на небольшой скорости. Достаточно долгое время эти два тела вращались друг вокруг друга, периодически контактируя и теряя при этом кинетическую энергию. Все закончилось тем, что оба объекта "мягко слились" и образовали больший объект, длиной почти 35.5 километров.
Все имеющиеся данные указывают на то, что Аррокот сформировался из облака твердых частиц исконной солнечной туманности, схлопнувшегося под действием собственных сил гравитации, о чем говорят сглаженные формы "лепестков" объекта и их особое выравнивание относительно полюсов. Это входит в противоречие с теорией так называемого иерархического прироста, которая выступает сейчас в роли одной из основных теорий формирования планетозималей.
Результаты математического моделирования указывают на то, что если бы все происходило в более хаотичной окружающей среде иерархического прироста, то такой объект, как Аррокот сформироваться бы не мог принципиально. И ученые надеются на то, что дополнительные данные об объектах пояса Койпера, которые продолжает собирать космический аппарат New Horizons во время своего полета, позволят им найти ответы на оставшиеся еще неразрешенными вопросы.