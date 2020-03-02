WASP-76b - планета, температура на которой достигает 2400 градусов и на которой идут дожди из расплавленного металла

Ученые-астрономы обнаружили весьма "негостеприимную" планету под названием WASP-76b. Поверхность этой планеты получает энергию, количество которой в тысячу раз превышает количество солнечной энергии, падающей на поверхность Земли, и это создает на поверхности "солнечной" стороны WASP-76b температуру, достаточную для испарения металлов, которые позже выпадают в виде "пылающих" дождей на стороне планеты, находящейся в бесконечной ночи.
Экзопланета WASP-76b была обнаружена инструментом ESPRESSO
, который установлен на телескопе VLT (Very Large Telescope) Европейской Южной обсерватории, в сентябре 2018 года, буквально во время первых запусков инструмента после его ввода в эксплуатацию. ESPRESSO является мощным спектрографом
, способным "разобрать на части" свет от очень далеких космических объектов. Спектрографические данные и их анализ позволяют узнать очень многое о природе наблюдаемых далеких миров.
Инструмент ESPRESSO создавался с целью поиска подобных Земле планет, вращающихся вокруг звезд, подобных нашему Солнцу. Однако астрономы очень быстро поняли, что возможности телескопа VLT, усиленные возможностями инструмента ESPRESSO, дают им огромные возможности по дистанционному зондированию планет и атмосфер планет, на которых присутствуют экстремальные условия.
Планета WASP-76b является "заблокированной", что означает, что одна ее сторона всегда повернута к звезде, а на второй царит бесконечная ночь. На дневной стороне планеты температура может подниматься до 2400 градусов Цельсия, достаточно высоко для того, чтобы испарять металлы с поверхности. Температура на ночной стороне планеты WASP-76b составляет прядка 1500 градусов, и такой сильный температурный градиент является причиной возникновения мощных ветров, переносящих на темную сторону планеты металлы, испаренные на ее солнечной стороне.
Такую картину происходящего на планете WASP-76b дал анализ данных, полученных инструментом ESPRESSO. В свете от этой планеты присутствуют сильные спектральные линии, соответствующие нейтральным атомам железа. Этот "железный пар" был обнаружен везде на солнечной стороне и в области терминатора - на границе, разделяющей день и ночь, где царит вечный вечер. Это, в свою очередь, указывает на то, что интенсивные "железные" дожди идут в области терминатора, более близкой к солнечной стороне, а части атмосферы, сместившиеся уже ближе к ночной стороне терминатора, уже полностью свободны от паров железа и других металлов.
И в заключение следует отметить, что планета WASP-76b является первой из известных ученым гигантских сверхгорячих газовых планет, на которых была найдены такие разительные отличия между химией атмосферы солнечной и ночной стороны.