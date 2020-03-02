Марсоход Curiosity отмечает свои новые достижения панорамным снимком-селфи
Представители американского Космического агентства НАСА опубликовали новый снимок-селфи марсохода Curiosity, которым отмечается очередной этап деятельности марсохода на поверхности Красной Планеты. По данным НАСА, марсоход Curiosity недавно обогнул по диаметру и совершил подъем на достаточно крутую часть поверхности под названием холм Greenheugh Pediment. Весь этот путь был проделан практически в непрерывном режиме с короткими остановками для того, чтобы сделать снимки.
Последний из снимков, которые потом были использованы для создания панорамы, был сделан 26 февраля этого года, на 2,678-й марсианский день (сол) миссии Curiosity. На этом снимке четко видны скалы, венчающие поверхность крутого холма Greenheugh Pediment, а чуть ниже можно увидеть отверстие Hutton drill hole, недавно пробуренное марсоходом для получения образцов материала.
Отметим, что марсоход Curiosity сделал панорамный снимок и записал короткое черно-белое видео перед тем, как начать подъем на возвышенность Greenheugh Pediment. Панорамное изображение, охватывающее 360 градусов, буквально "сшито" из множества отдельных снимков, количество которых в данном случае составляет 86.
Позиция, на которой стоит марсоход Curiosity на панорамном снимке, находится на 11 футов (3.4 метра) ниже точки, являющейся конечной точкой подъема, завершенного марсоходом к 6-му марта. Во время подъема корпус марсохода Curiosity был наклонен на 31 градус относительно горизонтали, что является самым большим углом наклона этого марсохода за все время его пребывания на Марсе. Однако, абсолютным рекордсменом по этому параметру является марсоход Opportunity, корпус которого в свое время находился под углом в 32 градуса.
Специалисты НАСА строго следят за тем, чтобы марсоход Curiosity никогда не оказался в таком положении, в котором присутствует повышенный риск опрокидывания. На самом деле марсоход способен без увеличения риска наклоняться до 45 градусов, что было изначально заложено в его конструкцию с учетом перспективы подъема на крутые склоны горы Шарп (Aeolis Mons), высота которой составляет 5.5 километров.