Космический телескоп Hubble отмечает 30-летие пребывания в космосе
Космический телескоп Hubble Space Telescope отметил 30-ю годовщину с момента его запуска выпуском красочного снимка, главными "действующими лицами" которого являются две потрясающие туманности, в недрах которых идут интенсивные процессы формирования новых звезд. Обе эти туманности, имеющие коллективное название "Космический риф/Cosmic Reef" находятся в одной из соседних галактик, вращающихся вокруг Млечного Пути. Несмотря на сложные проблемы, возникшие у телескопа Hubble в самом начале его миссии, он, этот телескоп, продолжает работать и демонстрировать нам чудеса Вселенной с потрясающим уровнем детализации, что и подтверждает приведенный ниже снимок.
Телескоп Hubble был запущен в космос 24 апреля 1990 на борту шаттла Discovery, экипаж которого произвел процедуру развертывания телескопа на его орбите. Тут же выяснилось, что конструкция телескопа имела изначальный дефект, связанный с его основным зеркалом и неправильной калибровкой некоторых инструментов. Из-за этого первые снимки, сделанные новым и очень дорогостоящим телескопом, были нечеткими и расплывчатыми.
Данная проблема была решена "спасательной" миссией, проведенной членами экипажа космического шаттла Endeavour, которые перенастроили и модернизировали множество различных систем телескопа. За все время работы телескопа Hubble к нему пять раз летали шаттлы, экипажи которых проводили работы по обслуживанию, ремонту и модернизации оборудования телескопа. Все это вылилось в огромную сумму денег, но полученный результат стоил того.
Возможности телескопа Hubble позволили ученым раскрыть множество тайн Вселенной, которая постоянно находится в созидательно-разрушительном движении. Согласно имеющейся информации, телескоп за все время провел 1.4 миллиона сеансов наблюдений за различными космическими объектами, а на основе полученных при этом данных было выполнено более 17 тысяч принятых и защищенных научных работ.
Вернемся к "юбилейному" снимку, который можно увидеть в полном разрешении по этому адресу и который является прекрасной демонстрацией того, что делал телескоп на протяжении 30 лет своей работы. На этом снимке видны две туманности, ярко-синяя туманность NGC 2020 и большая туманность NGC 2014. Эти туманности находятся на удалении 163 тысяч световых лет от Земли в недрах Большого Магелланова Облака, карликовой галактики, являющейся спутником Млечного Пути. Яркие голубые звезды, свет которых пробивается сквозь завесы газа и пыли, имеют массу, минимум в 10 раз превышающую массу Солнца. Эти космические "левиафаны" вырабатывают мощные потоки излучения и звездных ветров, которые буквально сносят всю материю и "надувают" пузырь пустоты вокруг себя.
Из-за больших размеров этих звезд их жизнь будет очень яркой и очень короткой, в космическом масштабе времени, конечно. Они будут существовать всего несколько миллионов лет, но за это время они внесут большой вклад в формирование окружающей среды в данной части космического пространства. Для сравнения скажем, что срок жизни желтых карликовых звезд, таких, как наше Солнце, составляет порядка 10 миллиардов лет.
Красное облако, занимающее большую часть пространства снимка, состоит из газообразного водорода и пыли, которые "разгоняются" в окружающее пространство энергией скопления молодых горячих звезд находящихся в самом центре. Перемещающиеся массы газа и пыли формируют нечто наподобие пузырей, которые делают туманность NGC 2014 похожей на коралл "Brain Coral".
В то время, как туманность NGC 2014 формируется и освещается светом множества массивных звезд, синяя туманность NGC 2020 находится под влиянием только одного огромного звездного "тела", в 15 раз большего и в 200 тысяч раз более яркого, чем наше Солнце. Эта звезда относится к редкому классу звезд Вольфа-Рейета (Wolf-Rayet stars) и жить ей осталось несколько миллионов лет, после чего она закончит свой цикл грандиозным взрывом сверхновой.
Окружающее звезду синее облако состоит из кислорода, "изгнанного" с поверхности звезды и нагретого до температуры порядка 11 тысяч градусов Цельсия. Именно эта высокая температура заставляет облако буквально пылать синим ярким светом.
Космический телескоп Hubble позволил нам заглянуть в очень далекое прошлое, будущее и увидеть великолепные космические структуры, которые делают нашу Вселенную великолепным, красивейшим и часто очень странным местом. В конечном счете, телескоп-ветеран отправится на заслуженную пенсию, ведь уже сейчас на его работе начинают сказываться возрастные эффекты. Но будем надеяться, что у телескопа Hubble еще имеется несколько лет в запасе и к тому времени в космос будут запущены новые телескопы, обладающие возможностями, превосходящими возможности Hubble во много десятков и сотен раз.