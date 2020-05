Астрономы обнаружили планету, превосходящую Юпитер по массе в три раза

В каждой из планетарных систем имеется свой "король". В нашей Солнечной системе этим "королем" является Юпитер, газовый гигант, названный в честь одного из самых влиятельных богов греческого пантеона. Масса Юпитера превосходит массу Сатурна в два раза, а массу Земли - в 300 раз, и каждое движение Юпитера тут же отражается на всех остальных планетах системы. Как считают ученые, именно гравитация Юпитера несет ответственность за небольшой размер Марса, присутствие пояса астероидов и каскад комет, наполнивших водой молодую Землю. И, оказывается, в других планетарных есть свои "гравитационные боги", некоторые из которых своим могуществом превосходят Юпитер в несколько раз.Не так давно группа астрономов из института Астрономии Гавайского университета обнаружила в одной из отдаленных систем планету Кеплер-88 d, масса которой превосходит массу Юпитера в три раза. Эта планета вращается вокруг своей звезды по вытянутой эллиптической орбите, совершая один оборот за четыре земных года.Система звезды Kepler-88 уже была известна астрономам некоторое время. Так же ученым было известно о существовании планет Kepler-88 b и c, орбиты которых расположены достаточно близко к центральной звезде. Однако, в этой системе наблюдается весьма поразительная и необычная динамика движений объектов, называемая орбитальным резонансом. Планета Kepler-88 b, размером с Нептун, обращается вокруг звезды за 11 дней, а планета Kepler-88 c, массой с Юпитер - за 22 дня, что ровно в два раза больше периода обращения первой планеты.Такая динамика движения весьма эффективна и напоминает работу отлаженного часового механизма. Обе планеты, проходя рядом с звездой, получают ускорение, и их движение должно сохранять очень стабильные показатели на протяжении долгого времени. Однако данные, собранные в свое время космическим телескопом Kepler , говорят об обратном, период и время транзита планеты Kepler-88 b подвержены периодическим колебаниям. При этом, величина этих колебаний является самой высокой среди всех изученных телескопом планет.Объяснением этому феномену могло быть только присутствие в системе Kepler-88 еще одной массивной планеты. И астрономы провели поиски, которые увенчались полным успехом. "Имея массу в три раза больше Юпитера, планета Кеплер-88 d должна была оказать огромное влияние на формирование всей планетарной системы" - пишут исследователи, - "Некоторые необычные особенности в этой системе не могли быть объяснены только влиянием планеты Kepler-88 c, сопоставимой по массе с Юпитером. И сейчас мы можем твердо сказать, что в иерархии системы Kepler-88 появился новый высший "монарх" - планета Кеплер-88 d".Сейчас ученые начали поиски "королей" в других системах с небольшими планетами. А дальнейшее изучение этих находок позволит ученым найти ответы на множество вопросов, связанных с загадками формирования каменистых планет, о доставке воды к этим планетам при помощи комет и т.п.