"Космическое пламенное кольцо" - свидетельство очень редкого вида столкновений галактик
Не так давно ученые астрономы обнаружили то, что можно охарактеризовать как "космическое пламенное кольцо", галактику, форма которой достаточно близка к тороидальной. Галактики такого типа являются очень большой редкостью, несмотря на все многообразие их видов на просторах Вселенной, ведь они получили свою весьма необычную форму не в ходе каких-либо уникальных и необычных эволюционных процессов, а в результате столкновения с галактикой меньших размеров, которая на приведенном здесь снимке запечатлена неподалеку от места происшествия.
Кольцевая галактика имеет название R5519, и она находится очень далеко от Земли, как в пространстве, так и во времени - 10.8 миллиардов (световых) лет. Размер галактики приблизительно равен размеру Млечного пути, за исключением "дыры в центре, диаметр которой составляет порядка 30 тысяч световых лет. Кольцо галактики R5519 "пылает" интенсивным светом, ведь произошедшее столкновение подстегнуло волну процессов формирования новых звезд. И в результате этого интенсивность процессов звездообразования превышает в 50 раз их интенсивность в Млечном Пути.
В далеком прошлом галактика R5519 имела форму тонкого плоского диска. Но все закончилось тогда, когда меньшая галактика прошла через центр галактики R5519, двигаясь практически перпендикулярно к ее плоскости эклиптики. Гравитационные эффекты, возникшие во время такого столкновения, "разогнали" звезды из центральной части, передвинув их ближе к краю R5519, в результате чего в центре галактики осталось огромное пустое место. И, конечно же, на снимке, сделанном космическим телескопом Hubble, видно меньшую галактику, являющуюся виновником событий и подтверждением озвученной выше гипотезы.
Все вышесказанное делает галактику R5519 очень и очень большой редкостью. Большинство подобных кольцевых галактик получили такую форму из-за каких-то внутренних процессов, возникших в результате нестабильности и гравитационных напряжений в центральной области галактики, которые "очищают" эту область и превращают галактику в гигантский космический "пончик". Такие "обычные" кольцевые галактики являются достаточно редкими, а кольцевые галактики, получившие форму в результате столкновения, являются еще более редкими приблизительно в тысячу раз.
По предварительным расчетам столкновение, в результате которого галактика R5519 получила свою форму, произошло около 11 миллиардов лет назад, и это является источником одной большой проблемы. Согласно существующим теориям, галактики, возникшие на таком раннем этапе развития Вселенной, не могли еще иметь четко сформировавшейся тонкой дисковидной структуры.
"Глядя на галактику R5519 мы смотрим на 11 миллиардов лет назад, во время, когда диски подавляющего большинства галактик только начинали формироваться" - пишут исследователи, - "Для сравнения, диск Млечного Пути обрел свои формы около 9 миллиардов лет назад, и наша находка является признаком того, что дискообразные структуры спиральных галактик могли начать формироваться гораздо раньше, чем было принято считать ранее".
И в заключение отметим, что такой вывод является не первым, который наводит на мысли о более раннем времени начала формирования дисковых галактик. Не так давно мы уже рассказывали нашим читателям о находке "невозможной" галактики DLA0817g, диск которой приобрел законченную форму 12.3 миллиарда лет назад, что на 4.5 миллиарда лет раньше общепризнанных сроков.