Радиотелескоп ALMA обнаружил "невозможную" галактику, возникшую на достаточно раннем этапе существования Вселенной

Согласно всем существующим теориям, в нашей Вселенной, возраст которой составляет около 14 миллиардов лет, большие и массивные галактики, подобные галактике Млечного Пути, начали формироваться достаточно поздно. Но все эти теории могут оказаться не совсем достоверными благодаря открытию, которое сделала группа ученых-астрономов при помощи радиотелескопа ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array)
. Этим ученым удалось обнаружить огромную дисковидную вращающуюся галактику DLA0817g, существовавшую еще тогда, когда возраст Вселенной составлял только 10 процентов от нынешнего.
Галактика DLA0817g, получившая название "Диск Вулфа" в честь покойного астронома Артура М. Вулфа (Arthur M. Wolfe), является самой далекой и самой древней
из всех известных на сегодняшний день дисковых вращающихся галактик. Скорость вращения этой галактики, определенная при помощи радиотелескопа ALMA, составляет порядка 272 километров в секунду, что делает эту галактику очень и очень похожей на Млечный Путь.
Обнаружение "Диска Вулфа" стало очень большой проблемой для многих существующих моделей возникновения и эволюции галактик, согласно которым крупные галактики "вырастают" благодаря столкновениям и поглощению галактик меньших размеров. Более того, согласно этим же моделям, у больших вращающихся галактик "правильная" дисковидная структура могла сформироваться не ранее момента спустя 6 миллиардов лет от Большого Взрыва. Тот же факт, что астрономы обнаружили такую галактику, сформировавшуюся гораздо раньше, указывает на доминирование совершенно иных эволюционных процессов, нежели лежащих в основе большинства существующих теорий.
"Мы считаем, что галактике DLA0817g удалось вырасти до ее размеров благодаря стабильным поступлениям холодного космического газа в пространство ее объема" - пишут исследователи, - "Однако здесь возникает совсем другой вопрос, который остается неразрешенным на сегодняшний день. Как именно галактике DLA0817g удалось "подобрать" из пространства такую огромную массу газа, сохранив относительно стабильное вращение своего диска?".
Для получения подробной информации о галактике DLA0817g астрономы дополнительно задействовали мощности телескопа Very Large Array (VLA) и космического телескопа Hubble Space Telescope
. Если радиотелескоп ALMA
видел процесс вращения галактики и перемещения в ее объеме скоплений пыли и газа, что позволило вычислить их массу, то телескоп VLA позволил измерить количество молекулярной материи, которая является "топливом" для процессов формирования новых звезд. А телескоп Hubble, произведший наблюдения в ультрафиолетовом диапазоне, позволил астрономам увидеть отдельные и наиболее крупные звезды.
Отметим, что галактика DLA0817g была обнаружена практически случайно телескопом ALMA в 2017 году, когда ученые исследовали свет от квазара, удаленного на еще большее расстояние. Свет от этого квазара был частично поглощен, когда он проходил сквозь крупные и плотные скопления газообразного водорода, заполняющего пространство галактики DLA0817g и прилегающих областей космоса. "То, что мы нашли Диск Вулфа при помощи такого необычного способа, говорит о том, что эта галактика принадлежит к виду нормальных древних галактик, не успевших еще "разгореться" до нормальной яркости" - пишут исследователи, - "И наши дальнейшие наблюдения, проведенные при помощи телескопа ALMA, показали, что древние вращающиеся дисковидные галактики являются не такой уж большой редкостью".
"Все это является доказательством того, что немалые средства, выделенные на строительство телескопа ALMA, были потрачены не зря" - рассказывает Джои Песце (Joe Pesce), директор соответствующей программы американского Научного фонда, который частично финансировал строительство телескопа, - "Ведь каждые новые наблюдения, проведенные ALMA, приносят нам новые
и очень часто весьма неожиданные результаты".