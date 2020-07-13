Астрономы обнаружили "Южную Стену", гигантскую космическую структуру, простирающуюся на 1.4 миллиарда световых лет

Некоторые из ученых-астрономов работают в области, которую называют "космической картографией", и на составляемых ими трехмерных картах иногда проявляются новые и весьма захватывающие вещи. К таким вещам смело можно отнести недавно обнаруженную космическую структуру, которая является одним из самых больших космических объектов, известных людям
. Эта структура представляет собой нечто вроде "космической стены", простирающейся на немыслимые 1.4 миллиарда световых лет и состоящей из сотен тысяч галактик.
Эта стена, получившая название "South Pole Wall" так долго скрывалась от внимания астрономов из-за того, что ее значительная часть находится позади яркого скопления нашей галактики
, галактики Млечного Пути, на расстоянии около 500 миллионов световых лет. Отметим, что Южная Стена является не единственным известным нам подобным образованием, ее ближайшим "конкурентом" является "Великая стена Слоана" (Sloan Great Wall), стоящая на шестом месте по величине среди известных космических структур. А первое место в этом ряду принадлежит стене "Hercules-Corona Borealis Great Wall", которая простирается на 10 миллиардов световых лет, что больше десятой части размера видимой нам Вселенной.
Так что же представляют собой эти "космические стены"? Астрономы заметили уже достаточно давно, что галактики рассеяны в космосе далеко не случайным образом, в большинстве случаев они группируются возле "нитей" так называемой космической сети. Галактики "нанизываются" на эти нити, состоящие из относительно плотных облаков газообразного водорода, как жемчуг на нить ожерелья. А в пространстве между нитями нет практически ничего, никакой материи, эти огромные пустоты называются войдами.
Для создания новой трехмерной карты астрономы использовали все доступные данные обзоров неба, в которых был охвачен регион Zone of Galactic Obscuration, область неба Южного полушария, в которой яркий свет Млечного Пути блокирует большую часть того, что находится рядом и на заднем плане. При составлении таких карт ученые используют красное смещение для определения расстояний в космосе, но в данном случае был использован несколько иной способ, который также учитывает величину красного смещения, но принимает еще во внимание особенности движения галактик, которые влияют друг на друга своей гравитацией.
Преимуществом нового метода является то, что он позволяет обнаружить "скрытые массы материи", большую часть которых составляет масса таинственной темной материи. И этот метод, реализованный в виде набора сложных вычислительных алгоритмов, позволил ученым рассчитать распределение масс материи в трехмерном пространством в зоне Zone of Galactic Obscuration и рядом с ней.
Полученная карта показала ученым ошеломляющее по размерам скопление материи, основное количество которой находится в районе условной точки Южного Полюса. Одно большое широкое "крыло" направлено на север в направлении созвездия Кита, а второе, более короткое крыло, направлено в обратную сторону, в сторону созвездия Райской Птицы.
Тем не менее, ученые признают, что имеющихся у них данных еще недостаточно для того, чтобы полностью оценить размеры стены South Pole Wall и хотя бы ориентировочно прикинуть количество материи в этой структуре. "Мы еще не уверены в точности полученных нами значений, но это может стать известным тогда, когда мы приступим к созданию карты Вселенной еще больших масштабов" - пишут ученые, - "А знание того, как устроена Вселенная и как она "работает" на таком масштабном уровне, позволит нам подтвердить или опровергнуть существующие космологические теории, и выдвинуть новые теории, в которых уже будут учтены обретенные нами знания".