Компания Virgin Galactic представляет футуристический дизайн кабины космического корабля SpaceShipTwo
Представители известной компании Virgin Galactic опубликовали подробности дизайна интерьера кабины первого из своих космических кораблей серии SpaceShipTwo - VSS Unity. Благодаря этому дизайну астронавты и пассажиры космического корабля будут путешествовать на стыке атмосферы и космического пространства в условиях стильного комфорта. На крыше и на боковых поверхностях фюзеляжа космического корабля расположены 12 смотровых иллюминаторов, через которые можно будет любоваться потрясающими видами в то время, когда космический корабль будет развернут верхом в сторону Земли.
Во время запуска, спуска и приземления пассажиры будут надежно зафиксированы на сиденьях, которые будут подогнаны под индивидуальные параметры каждого конкретного человека. Эти высокотехнологичные сиденья изготовлены из высококачественного алюминия и углеродного волокна. Форму этим сиденьям придают накладки из мягкой и упругой полимерной пены, покрытые слоем специальной технической ткани, разработанной компанией Under Armour. Каждое из сидений оснащено отдельным цифровым сенсорным дисплеем, через который пассажиру передается необходимая информация и через который пассажир имеет возможность связаться с членами экипажа корабля VSS Unity.
Во время полета положение сидений будет постоянно регулироваться так, чтобы ослабить влияние ускорения и снизить физические нагрузки на пассажиров. По достижению высоты невесомости или микрогравитации спинки сидений будут сложены для того, чтобы освободить как можно больше пространства в салоне космического корабля для "свободного плавания" пассажиров.
Во время отдельных этапов полета светодиодная подсветка салона будет менять цвет освещения для создания у пассажиров соответствующего настроения. А 16 камер, установленных в разных уголках салона, будут непрерывно следить за пассажирами, определяя тип и уровень испытываемых ими эмоций. Крепление некоторых из сидений устроено так, что их можно легко демонтировать и установить туда стойки с аппаратурой в том случае, если кто-либо из клиентов соберется провести в космосе свои собственные эксперименты и научные исследования.
Интерьер кабины космического корабля был разработан дизайнерской фирмой Seymourpowell из Лондона, которая привлекала в качестве консультантов врачей, пилотов, тренеров астронавтов, инженеров и, конечно, будущих клиентов компании Virgin Galactic.
А те, кто желает ознакомиться с особенностями дизайна интерьера космического корабля VSS Unity поближе, могут сделать это при помощи специального приложения виртуальной реальности для смартфонов, которое можно легко найти поиском по ключевой фразе "Virgin Galactic" в сервисах Apple App Store или Android Play Store.