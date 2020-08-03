 | Вчера, 06:04 | Космос и Авиация

Компания Virgin Galactic представляет футуристический дизайн кабины космического корабля SpaceShipTwo

Кабина корабля SpaceShipTwo


Представители известной компании Virgin Galactic опубликовали подробности дизайна интерьера кабины первого из своих космических кораблей серии SpaceShipTwo - VSS Unity. Благодаря этому дизайну астронавты и пассажиры космического корабля будут путешествовать на стыке атмосферы и космического пространства в условиях стильного комфорта. На крыше и на боковых поверхностях фюзеляжа космического корабля расположены 12 смотровых иллюминаторов, через которые можно будет любоваться потрясающими видами в то время, когда космический корабль будет развернут верхом в сторону Земли.

Стойки для аппаратуры


Во время запуска, спуска и приземления пассажиры будут надежно зафиксированы на сиденьях, которые будут подогнаны под индивидуальные параметры каждого конкретного человека. Эти высокотехнологичные сиденья изготовлены из высококачественного алюминия и углеродного волокна. Форму этим сиденьям придают накладки из мягкой и упругой полимерной пены, покрытые слоем специальной технической ткани, разработанной компанией Under Armour. Каждое из сидений оснащено отдельным цифровым сенсорным дисплеем, через который пассажиру передается необходимая информация и через который пассажир имеет возможность связаться с членами экипажа корабля VSS Unity.

Кабина корабля SpaceShipTwo #2


Во время полета положение сидений будет постоянно регулироваться так, чтобы ослабить влияние ускорения и снизить физические нагрузки на пассажиров. По достижению высоты невесомости или микрогравитации спинки сидений будут сложены для того, чтобы освободить как можно больше пространства в салоне космического корабля для "свободного плавания" пассажиров.

Во время отдельных этапов полета светодиодная подсветка салона будет менять цвет освещения для создания у пассажиров соответствующего настроения. А 16 камер, установленных в разных уголках салона, будут непрерывно следить за пассажирами, определяя тип и уровень испытываемых ими эмоций. Крепление некоторых из сидений устроено так, что их можно легко демонтировать и установить туда стойки с аппаратурой в том случае, если кто-либо из клиентов соберется провести в космосе свои собственные эксперименты и научные исследования.

Этапы полета


Интерьер кабины космического корабля был разработан дизайнерской фирмой Seymourpowell из Лондона, которая привлекала в качестве консультантов врачей, пилотов, тренеров астронавтов, инженеров и, конечно, будущих клиентов компании Virgin Galactic.

А те, кто желает ознакомиться с особенностями дизайна интерьера космического корабля VSS Unity поближе, могут сделать это при помощи специального приложения виртуальной реальности для смартфонов, которое можно легко найти поиском по ключевой фразе "Virgin Galactic" в сервисах Apple App Store или Android Play Store.


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