Получен первый прямой снимок двух гигантских планет, вращающихся вокруг подобной Солнцу звезды
На сегодняшний день ученым-астрономам известно более чем о 4 тысячах экзопланет, планет, находящихся за пределами Солнечной системы. Однако, подавляющее большинство этих планет представлено в виде данных о падении яркости свечения звезды, так как они были получены при помощи так называемого транзитного метода. И лишь недавно ученым удалось получить первые прямые снимки двух гигантских планет, которые вращаются вокруг звезды, во многом подобной нашему Солнцу.
Звезда TYC 8998-760-1, расположенная на удалении около 300 световых лет от Земли в направлении созвездия Мухи, имеет достаточно многочисленную "планетарную семью". Две планеты, которые удалось запечатлеть ученым, это газовые гиганты, которые гораздо больше любой планеты Солнечной системы. Масса одной из планет превосходит массу Юпитера в 14 раз, а второй - в 6 раз.
Кроме большой массы эти планеты расположены гораздо дальше от своей звезды, чем любая из планет нашей системы от Солнца. Орбита менее массивной, но более близкой планеты удалена от звезды на расстояние в 160 АЕ (Астрономических Единиц), а второй, более массивной планеты - на расстояние 320 АЕ. Для справки, 1 Астрономическая Единица (АЕ) равна расстоянию между Землей и Солнцем, орбита Нептуна находится на удалении 30 АЕ от Солнца, а Плутона - 39 АЕ.
Снимок, который вы видите среди приведенных здесь изображений, был сделан при помощи телескопа Very Large Telescope (VLT) Европейской Южной Обсерватории. Они видны, как две расплывчатые точки в темноте нижней части снимка, а сама звезда TYC 8998-760-1 находится в верхней левой части снимка. Черный круг, который затеняет звезду, является результатом работы инструмента под названием коронограф, который блокирует свет от звезды, позволяя телескопу увидеть и запечатлеть ее окрестности и планеты, светящиеся слабым отраженным светом.
Ученые-астрономы утверждают, что данный случай является первым в истории, когда им удалось сделать прямой снимок сразу двух экзопланет в окрестностях подобной Солнцу звезды. Справедливости ради стоит отметить, что звезда TYC 8998-760-1 все-таки отличается, она намного моложе нашего Солнца. Ее возраст составляет порядка 17 миллионов лет и по космическим меркам она является еще младенцем. Планеты этой системы также очень молоды, они не успели еще остыть после процесса формирования, и это тепло составляет значительную долю в их излучении, делая их более яркими.