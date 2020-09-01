Астрономы обнаружили звезду, ставшую самой быстрой звездой среди всех известных

Специалистам в области космических исследований уже давно известно, что в центре нашей галактики, галактики Млечного Пути, находится массивная черная дыра Sagittarius A*. Существующие космологические теории допускают, что могут существовать звезды, которые вращаются настолько близко к черной дыре, что на некоторых участках их орбит эти звезды разгоняются до невероятно больших скоростей
. И действительно, наблюдая за группой звезд, названия которых начинаются с литеры "S", что означает их близость к черной дыре Sagittarius A*, исследователи из Кельнского университета, Германия, обнаружили звезду, которая стала самой быстрой из всех звезд, известных астрономам на сегодняшний день.
Предыдущим обладателем титула самой быстрой звезды являлась звезда S2, которая считалась самой близкой звездой к черной дыре Sagittarius A*. Скорость ее движения на некоторых участках движения составляет 3 процента от скорости света. В прошлом году ученым удалось обнаружить другую звезду, S62, которая находится еще ближе к черной дыре и максимальная скорость ее движения составляет уже 6.7 процента от скорости света. Продолжая свои исследования в данном направлении, ученые нашли еще четыре новых звезды, S4714, S4711, S4713 и S4715, которые, вероятно, движутся еще быстрее.
Из ряда обнаруженных новых звезд особенно выделяются две звезды - S4714 и S4711. S4711 - голубая звезда, орбита которой короче орбиты S2, что позволяет предположить, что эта звезда является самой близкой к черной дыре. "Высокоскоростная" звезда S4714 движется по более вытянутой эллиптической орбите, на которой есть достаточно длинные и более прямые участки, на которых ей удается разогнаться до 24 тысяч километров в секунду, что составляет приблизительно 8 процентов от скорости света
Вполне вероятно, что звезды S4714 и S4711 будут носить титулы самой быстрой и самой близкой к черной дыре звезды не очень долго. Ведь по мере совершенствования используемых учеными астрономических инструментов и накопления дополнительных данных могут быть найдены звезды-сквизары (squeezar), которые станут новыми обладателями вышеупомянутых титулов.