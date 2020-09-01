GEODEs - экзотические объекты, состоящие из темной энергии, которые ускоряют расширение Вселенной

Достаточно долгое время ученым было известно, что наша Вселенная не статична - она постоянно расширяется
. И в 1998 году факт расширения Вселенной стал еще более "странным" после того, как две группы ученых-астрофизиков независимо пришли к выводам о том, что скорость расширения увеличивается. Кстати, за это открытие ученые удостоились Нобелевской премии
. Насчет "двигателя", который отвечает за расширение Вселенной, у ученых имеется ряд гипотез
, одна из которых описывает объекты наподобие черных дыр, состоящие исключительно из таинственной темной энергии. И недавно группа астрофизиков теоретически описала то, как образуются эти объекты, как они "работают" и где они могут располагаться.
Напомним нашим читателям, что термин "темная энергия"
был введен в науку исключительно для объяснения факта ускоренного расширения Вселенной
. Позже ученые высчитали, что на долю этой таинственной материи-энергии приходится не менее 68 процентов от всего
, существующего во Вселенной. И, несмотря на все предпринятые попытки, нам пока неизвестно, что представляет собой темная энергия на самом деле.
Согласно гипотезе, которая была упомянута чуть выше, неизвестная форма энергии может быть заключена в космических объектах экзотического класса, называемых GEODE (Generic Objects of Dark Energy). Внешне такие объекты должны мало чем отличаются от черных дыр, за исключением их строения. Ядро GEODE, состоящее из темной материи должно быть окружено вращающимися слоями, которые и определяют вид влияния этого объекта на все окружающее.
Исследователи из Гавайского университета вычислили, что если внешние слои GEODE-объектов вращаются достаточно медленно, то такие объекты должны сильно притягиваться друг к другу, сталкиваться и сливаться, делая все это гораздо быстрее, чем такое же происходит с черными дырами. При этом, как бы это умопомрачительно не звучало, GEODE-объекты получают свою массу как следствие процесса расширения Вселенной. Но если внешние слои GEODE-объектов вращаются со скоростью, намного превышающей скорость света, то возникает обратный эффект, эти объекты начинают отталкиваться друг от друга и от всего окружающего, другими словами, они создают силы, стимулирующие ускоренное расширение Вселенной
.
"Обнаруженная зависимость вида влияния на окружающую среду от скорости вращения верхних слоев GEODE-объектов стала для нас полной неожиданностью" - пишут исследователи, - "Если все это будет подтверждено результатами наблюдений, будет открыт совершенно новый класс космологических явлений".
Помимо сказанного выше, результаты проведенных исследований указывают на то, что если GEODE-объекты существуют в реальности, они являются самым "аккуратным" решением проблемы темной энергии. И "работу" этих экзотических объектов могут описать некоторые из уравнений Эйнштейна, в которых сделаны незначительные изменения и дополнения.
Согласно новой теории, многие из самых первых звезд во Вселенной
могли оставить после своей гибели не черные дыры, а GEODE-объекты. Эти объекты постепенно "высосали" бы звезды, планеты, газ, пыль и другую материю из окружающего пространства, медленно наращивая свою массу, габариты и ускоряя скорость вращения внешних слоев. И когда эта скорость превысила определенный порог, GEODE-объекты начали бы отталкиваться друг от друга и от всего остального, способствуя ускорению процесса расширения Вселенной.
Ученые утверждают, что выдвинутая ими гипотеза согласуется с результатами многих наблюдений за глубинами космического пространства. На начальном этапе развития Вселенной в ней было достаточно много звезд, породивших количество GEODE-объектов, достаточное для объяснения ускорения процесса расширения. Более того, GEODE-объекты никак не связаны с реликтовым космическим микроволновым фоном, так как они "появились на свет" спустя сотни миллионов лет после того, когда это излучение наполнило объем Вселенной.
И самым главным является то, что своим существованием GEODE-объекты не могли препятствовать процессам формирования галактик и более крупных образований. В настоящее время эти объекты могут "прятаться" в огромных карманах пустоты, войдах, и в глубинах относительно пустого межгалактического пространства.
Конечно, теоретическое описание возможности существования GEODE-объектов и согласование этого факта с существующими теориями - это одно, а получение прямых доказательств этого факта - это совсем другое. Однако, получение фактических доказательств существования GEODE-объектов будет очень сложной задачей, из-за их сходства и различия с черными дырами в этом деле не смогут пока помочь ни одни из самых современных астрономических инструментов, включая гравитационные обсерватории. Однако не стоит и полностью терять надежду, ведь в любой момент может быть сделано какое-нибудь новое открытие, которое позволит создать новые виды наблюдений за космосом и новые виды астрономических инструментов на их основе.