 |  | Сегодня, 07:43 | Космос и Авиация

НАСА закончило создание новой системы орбитального слежения и космических коммуникаций

Запуск ракеты Atlas V


В пятницу прошедшей недели с космодрома на мысе Канаверал была успешно запущена ракета-носитель United Launch Alliance (ULA) Atlas V, которая вывела на околоземную орбиту новый искусственный спутник серии Tracking and Data Relay Satellite (TDRS). Спутник TDRS-M был изготовлен компанией Boeing, он является шестым по счету и последним спутником, на базе которых будет функционировать система орбитального слежения и космических коммуникаций следующего поколения. Сейчас спутник TDRS-M находится полностью в работоспособном состоянии и его эксплуатация начнется в следующем году после четырехмесячного контрольного периода.

В самом начале эры космических полетов задачи слежения за объектами на орбите и коммуникаций с ними полностью лежали на плечах наземных станций. Это, в свою очередь, означало, что космические корабли и спутники имели возможность связываться с центром управления полетом на протяжении коротких промежутков времени. Для обеспечения возможности постоянной связи с космическими аппаратами необходимо было вывести коммуникационные средства в космос, и с этой целью в 1973 году была начата реализация программы TDRS.

Спутник TDRS-M


В рамках программы TDRS планировалось создание космической коммуникационной сети Space Network, состоящей из группы спутников, которые обеспечат непрерывную связь, включая высокоскоростные цифровые передачи, между Землей и Международной космической станцией, космическим телескопом Hubble, запускаемыми ракетами-носителями и другими космическими аппаратами, находящимися на низкой околоземной орбите.

В 1983 году был произведен запуск первого спутника из серии TDRS, а следующие пять спутников, включая и TDRS-M, были запущены с разными интервалами в промежутке между 2000-м годом и настоящим временем.

"Группа спутников TDRS является связующим звеном, через которое на Землю поступает непрерывный поток научных и телеметрических данных с разных космических аппаратов" - рассказывает Дэйв Литтман (Dave Littmann), руководитель проекта TDRS со стороны Центра космических полетов НАСА имени Годдарда, - "Запуск спутника TDRS-M позволит вывести сеть Space Network на ее расчетную мощность, что, в свою очередь, обеспечит нас возможностями по приему и передаче информации от различных миссий на протяжении следующего десятилетия минимум".




Ключевые слова:
НАСА, Спутник, Запуск, Ракета, Atlas V, TDRS-M, Boeing, Сеть, Космическая, Связь, Коммуникации, Space Network

Первоисточник

Другие новости по теме:
  • В результате обновления программного обеспечения МКС на какое-то время оста ...
  • Запущен самый большой искусственный спутник.
  • В космосе скоро появятся первые "студенческие" коммуникационные спутники.
  • Индия успешно осуществляет запуск 100-й космической миссии.
  • Новый спутник SBSS будет держать под контролем весь космический мусор.



    •
     | Комментарии: 0 | Распечатать

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    © DailyTechInfo 2009